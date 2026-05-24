צה"ל פנה בשבוע האחרון לדייגים בכינרת בבקשה לרכוש או לקבל מהם רשתות דיג כחלק מהניסיונות להתגונן מאיום הרחפנים של חיזבאללה בדרום לבנון | מדובר ביוזמה אישית של לוחמים שעלתה מהשטח ולא ברכש מוסדר של צה"ל או של משרד הביטחון (צבא)
באחד מאירועי ההצלה המרשימים בשנים האחרונות, אמש חולצו 139 דייגים שנלכדו על גוש קרח בים שליד האי סחלין ברוסיה | האירוע התרחש ביום שלישי האחרון, כאשר גושי קרח ענקיים ניתקו מהחוף ונסחפו לים, לכודים עליהם הדייגים שחיפשו פרנסה בדיג בים הקפוא (חדשות, בעולם)
מדי פעם, מתפרסמים סיפורים על דייגים שהצליחו לדוג אוצרות במעמקי הים, אך הפעם מדובר באירוע חריג | על פי הדיווח בנורווגיה, רשת המכמורת של הדייגים 'לכדה' צוללת גרעינית אמריקאית במשקל 7,800 טון | הצוללת גררה את רשתות כ2 מיילים אל תוך הים, עד שהדייגים עודכנו ע"י משמר החופים (בעולם)