חברת ריינאייר שוב עומדת בעין הסערה אחרי שדייל שירות לקוחות של החברה איים להוריד נוסע מהטיסה לאחר שהעיר לו על תג פרו-פלסטיני שענד | לדבריו, "הדייל פשוט סירב להקשיב לדעת הלקוחות, גרוע מכך - לאחר מכן הוא קרא לי "דוחה" ו"גזען", לאחר מכן הוא איים להוריד אותי מהטיסה" (תעופה)
טיסה של אמריקן איירליינס מדאלאס ללאס וגאס חוותה רגעים מוזרים לאחר שאחד הנוסעים החל לזחול במעבר המטוס ולצעוק בצורה לא שפויה | המטוס חזר לשער כדי שניתן יהיה להוציא את הנוסע לפני ההמראה | בתיעוד שפורסם נראה הנוסע זוחל במעבר בין המושבים תוך כדי שהוא צועק צעקות לא ברורות (תעופה)
דייל לשעבר מקנדה, מואשם כי התחזה לטייס ובאמצעות תעודות מזויפות הצליח לעלות על טיסות ברחבי ארצות הברית וקנדה – מבלי לשלם וללא רישיון טיס | הוא נעצר בפנמה והוסגר לארצות הברית, שם כפר בהאשמות | אם יורשע, צפוי לעונש של עד 20 שנות מאסר וקנס של 250,000 דולר (תעופה)
ענקית הלואו קוסט ריינאייר תפצה נוסע אירי בן 14 על סך 20,000 אירו לאחר שסבל מכוויות שנגרמו כתוצאה מתה חם שנשפך במהלך טיסה לחופשה באי זקינתוס שביוון | הפציעה מנעה ממנו לשחות במהלך חופשת המשפחה בת השבוע, שתוארה בבית המשפט כ"קשה במיוחד" עבורו (תעופה)
בחברת התעופה האירית, פרץ בימים האחרונים סכסוך יוצא דופן, לאחר שקברניט בחברה הורה לצוות דיילים בטיסה ריקה לא לשבת במושבי מחלקת העסקים - מה שהוביל להשעייתו המיידית ולפתיחת שתי חקירות מקבילות | איגוד הטייסים האירי הגיב בכעס וטען כי מדובר בהתערבות מסוכנת של ההנהלה בשיקול דעתו של הקברניט בזמן הטיסה (תעופה)
נוסע של אמריקן איירליינס בטיסה בת שבע שעות לברזיל חשב שהוא חווה התקף לב וכמעט איבד את ההכרה מהכאב שסבל ממנו - אך דיילי האוויר התעלמו מחששותיו, לא העניקו לו סיוע רפואי ואף איימו עליו | הנוסע חושש שהחברה מנסה “לקבור” את המקרה על ידי התשה כלכלית שתמנע ממנו להמשיך במאבק נגדה (תעופה)
סערה פרצה בימים האחרונים בקרב צוותי האוויר של חברת התעופה הבריטית "בריטיש איירווייז", לאחר שהחברה פרסמה רשימת הנחיות חדשות לעובדים - ואלו עוררו מהומה | ההנחיות החדשות כוללות הגבלות על סוגי המשקאות של צוות האוויר ואפילו אלו פרטי לבוש מותרים לשימוש (תעופה)
כולם רוצים לטייל בזול והמציאות כיום אכן מאפשרת:
טיסות לאו-קוסט, אתרי השוואות מחירים ודילים מטורפים • אבל מאחורי כל המציאות הקוסמת הזו יש אין ספור סיפורי עוקץ ועוגמת נפש • בכתבה הזו נספר לכם את כל הדברים שאתם חייבים לדעת בדרך לחופשה זולה, הכל בשביל שלא יעבדו עליכם... (כלכלית)