נבחנים במסלול הדיינות במבוכה - בעקבות שינויים בלוחות הזמנים. בעוד האברכים מתריעים על פגיעה, ברבנות הראשית מסבירים כי מדובר בהוראת שעה שנועדה להתאים למציאות המלחמה, ומביעים נכונות לבחון הקלות לטובת הלומדים (חרדים)
דרמה קורעת לב בבית הדין הרבני הסתיימה בשחרור אישה מעגינות קשה. הבעל, הסובל מסכיזופרניה וסמים, כפה חומרות מוקצנות, נעל את אשתו בבית ונמלט מבית חולים פסיכיאטרי. לאחר מצוד ומעצר ממושך בשב"ס, הוענק הגט המיוחל| כך הסתיים המעמד הדרמטי בבית הסוהר (חרדים)
נשיא בית הדין הגדול, הגאון הרב דוד יוסף, מינה 13 הרכבי דיינים ייעודיים לדיני ממונות בפריסה ארצית. בעקבות שינוי חקיקה, בתי הדין הרבניים יחזרו לדון בסכסוכים כספיים ואזרחיים כבוררים מוסמכים, זאת ללא פגיעה בתיקי המעמד האישי ועל בסיס הסכמת הצדדים (חוק ומשפט, חרדים)
בית הדין הרבני הגדול דחה בביקורת חריפה ערעור של אם לארבעה שדרשה תוספת מזערית למזונותיה. הדיינים קבעו כי האישה הוליכה את המערכת שולל בעוד ילדיה בכלל שוהים בפנימייה, וחסו עליה מתשלום הוצאות משפט רק למען שלום הילדים (בארץ, חוק ומשפט)
מעקב 'כיכר השבת': שנה לאחר המבחן, אברכים עדיין ממתינים לתוצאות הרבנות והדיינות, ורובם מודאגים מהעיכוב| ברבנות הראשית הגיבו למערכת: "מאז 'חרבות ברזל' גדל פי 4 מספר הנבחנים, מה שיצר עומס משמעותי על הבודקים. בימים הקרובים יצורפו דיינים נוספים ויתפרסם מכרז לעוזרים הלכתיים, כדי להאיץ קבלת ציונים (
לרגל
יום פטירתו של הגאון רבי זלמן נחמיה
גולדברג זצ"ל,
שחל בתאריך ל’ אב –
כיכר השבת עם שורות קצרות על דמותו של
תלמיד חכם מובהק מגדולי הפוסקים בדורנו
| על
רדיפה אחר הצדק, והצלת עשוק מיד עושקו,
וגם מה הסוד של התורה
שהיא התבלין ליצר הרע?
(יהדות,
ואקטואליה)
עשרות אברכים שנבחנו לדיינות לפני חודשים ארוכים והיו אמורים לקבל את תוצאות המבחנים כבר בפסח תשפ"ד, עדיין ממתינים נבוכים לקבלת הציונים | ברבנות הראשית מכירים את העיכוב שנובעים מהעומסים הכבדים ומבטיחים לזרז את ההליכים בתוספת בודקים | כל הפרטים (חרדים)
שבועיים אחרי מינויים של 21 דיינים חדשים לבתי הדין האזוריים, מונו אמש 7 דיינים ותיקים לכהן פאר בבית הדין הרבני העליון | המינויים התקבלו לאחר שהוועדה קיבלה את הצעתו של הראשון לציון, שהציג את רשימת המועמדים וזכה להסכמה מלאה מצד כלל חברי הוועדה | הצהרת אמונים של כלל הדיינים - בע"ה ביום שלישי הקרוב (בארץ, חרדים)
היום בתכנית דבר ראשון: הבעיה שהדרייברים לא יספרו לכם | למה יש מי שחושב שיש שיקולים זרים ואינטרסים בבחירת הדיינים? | הפעילות החדשה של אוגדה 162 להשלמת מטרות המלחמה | הפיתוח הסיני שמכיל 1000 רחפניים | וגם: התגובות לדברים של מזהה התהליכים (דבר ראשון)
לאחר יום סוער של ממש והפעלת לחצים אדירים - ואחרי שבע שנים בהן לא נבחרו דיינים, הוועדה לבחירת דיינים הצביעה על הדיינים החדשים שימונו | נבחרו 21 דיינים חדשים, בתמיכת עשרה ובתנגדות אחד | כל הפרטים (חדשות חרדים)
הדיין רבי חיים כפוסי זצ"ל
פוסק הלכה תקיף ונודע בשערים שיום פטירתו חל בתאריך י"ב בשבט – כיכר השבת
עם שורות קצרות על דמותו של הדיין שפעל
במצרים בתקופה שאחרי גירוש ספרד והנס הפלאי שהתרחש כאשר חשדוהו בלקיחת
שוחד |
עיניים למשפט (יהדות
ואקטואליה)
בדף היומי בבא בתרא דף קנט, עסקנו בפסילת עדותם של קרובים | הסיבות לפסילת קרובים בעדות - האם זו מחמת גזירת
הכתוב או החשש לניגוד עניינים |
מתי קרובים יהיו כשרים
לעדות, ובאילו מקרים המשפט הישראלי דווקא כן מכיר בעדותם של קרובים?
(יהדות)
האם דיין שנהנה מלימוד תורה פסול לדון | מעשה בגנב
ספרי תורה שנפל על הדיינים הלא נכונים | מה
ההבדל בין הנאה ממצווה להנאה ממצוות לימוד התורה | החילוק המדהים של הט"ז בעניין | והקדמה
הנודעת שמוציאה מאותם טועים (יהדות)
כמידי שנה בשנה התכנסו מאות דיינים ומורי הוראה בביהמ"ד ברסלב בבני ברק, לשמוע דבר ה' זו הלכה מפי הגאון רבי יעקב מאיר שטרן דומ"ץ 'קהילת יעקב' בבני ברק | במהלך הכינוס נשמעו גם דבריהם של רופאים בכירים והרה"ג ר' יעקב הלל אוסטרליץ דומ"ץ חצה"ק דארג ממארגני הכינוס (חרדים)