במסגרת פרויקט 'כיכר השבת' על עולם הבינה המלאכותית והטכנולוגיה, חוקר המוח פרופ' יורם יובל מזהיר מזהיר מנזקי הרשתות החברתיות אבל מסביר מדוע אסור לחזור אחורה • מהמצאת הדפוס ועד עתיד הלמידה | הריאיון המלא (טכנולוגיה)
למה מאות גברים בישראל מאבדים את חייהם מדי שנה, כיצד דיכאון ואובדנות מסתתרים מאחורי הצלחה, כוח ותפקוד מושלם, ומדוע דווקא האנשים שנראים הכי חזקים הם לפעמים אלה שזקוקים יותר מכולם שמישהו יעצור, יסתכל להם בעיניים וישאל מה באמת עובר עליהם? בשיחה מטלטלת עם אלי גוטהלף, חושף שמעון אפללו את מה שרוב הגברים שומרים עמוק בפנים. | צפו
ערב חג השבועות, מזכה הרבים הרב יוסף דלויה, שמחבר את דור המסכים והרחוב אל התורה, בריאיון בלעדי ליוסי עבדו - חושף איך מחברים את "דור הטיקטוק" לתורה? רגע השבירה ששינה את חייו, הנוסחה לריפוי החרדות והדיכאון של צעירי הדור והסוד שהוא מבקש מכל אחד מאיתנו לקחת לליל מתן תורה | הסודות של הרב שסוחף את הנוער, קורע את המסכות ומנגיש את התורה לדור הצעיר נחשפים בריאיון מיוחד ומרתק • צפו (השם אחד)
המשגיח הנערץ ואיש החינוך שרבים שיחרו לפתחו - נפל לאפילה ממנה התקשה לקום | בריאיון מטלטל וחסר תקדים, חושף הרב יחיאל קסל לראשונה את הדיכאון שהשבית אותו, איך זה קרה, מה מספרים לסביבה ואיך למרות הכל קמים ויוצאים מתוך החושך? | "הטראומה היא כמו קטיעת רגל, אני פשוט לומד ללכת עם פרוטזה" • צפו בריאיון שלא ישאיר אתכם אדישים (מאפילה לאורה)
הוא עומד על במות מוארות ומשמח חתנים, אבל בלב הוא נושא זיכרונות ממחלקות טיפול נמרץ ורגעי פרידה קורעי לב • בריאיון חשוף ומטלטל בתוכנית "מאפילה לאורה" עם משה מנס, מספר הזמר יצחק חגירה על התינוקת שאיבד, הנס שקיבל במתנה, ועל הבחירה "לקום כמו אריות" מתוך השברים | צפו (אולפן כיכר)
דוח מדד האושר העולמי מציב שוב את ישראל בעשירייה הפותחת, והשנה הנתון הזה מפתיע מתמיד. איך קהילתיות מנצחת את הבדידות המודרנית? מה הסוד של המגזר החרדי לחיים מאושרים יותר, למרות פערים ברמת ההכנסה? ולמה היכולת שלנו כעם להתמודד עם "בלת"מים" מתמדת היא תעודת הביטוח של החוסן הלאומי שלנו? כל התשובות. (כיכר FM)
משה מנס בתוכנית יומית שסוגרת לכם את הפינות לקראת פסח: איך תספרו את הילדים לבד בבית? כל הידע המקצועי וההלכתי | למה כדאי לכם להתחיל לקפוץ בחבל כבר היום ואיך תעשו תעלולים, ומה בקע במדגרה הביתית? | צפו בתוכנית (דבר ראשון)
ד"ר מולי גרוסמן מתארח בתכנית "חיים באיז"י" ומדבר על 'דיסתימיה' - דכאון חבוי | מה גורם לאנשים לאבד את שמחת החיים שלהם, ולוותר על החלקים המהנים שבחיים? | איך ניתן להבדיל בין דיסתימיה לבין דכאון קליני | ומה הדרכים לטפל בתופעה? • צפו/האזינו
"החיים שלי הם כמו מעבר חציה - פעם הלכתי מלבן ללבן - היום אני הולך משחור לשחור"| ד"ר מולי גרוסמן בראיון על דיכאון קל שיכול להסתתר מאחורי התנהגות כביכול "מופנמת" | הארה מפרשת השבוע - למה אברהם "קם" לאחר שספד לשרה? | מה עושים עם ילד שמדבר לא יפה לכל המשפחה |ניכר בכיסו - כלכלת המשפחה עם היועץ משה קרויזר | פרק נוסף של חיים באיז"י - התכנית שתפתח לכם לא רק את הראש, אלא גם את הלב • צפו
מחקר מכבי שהתפרס על 12 שנים גילה: הכפלה בכמות מטופלי דיכאון וחרדה שהגיעו לרופאי המשפחה. מטופלי דיכאון וחרדה מגיעים יותר לרופאי המשפחה, מבקרים יותר אצל רופאים מומחים, פונים יותר למיון, ומתאשפזים יותר בבתי החולים. וגם – מה הפער בין נשים לגברים? (בריאות)
מה גורם לנו להרגיש חסרי ערך גם כשאנחנו מצליחים, איך דיכאון שקט מחלחל להרגשה הפנימית, ולמה חשוב לערוך "בדיקת דימוי עצמי" מדי פעם – מחקרים עדכניים מציעים תובנות חדשות על מנגנון ההערכה העצמית שלנו, ומציעים כלים לשיקום התחושה הפנימית של ערך ומשמעות (פסיכולוגיה)
עולם בריאות הנפש מתמודד בשנים האחרונות עם אסונות וטרגדיות הנובעים בעיקר מלחצים, חרדות, סבל וקשיים רגשיים וחברתיים | התופעה הקשה לא פסחה על הציבור החרדי | בשיחה מרתקת עם מומחים אנו פותחים צוהר לעולמם של המתמודדים והדרך לגשת אליהם כדי להקל עליהם ולמנוע את האובדנות (מגזין)
לפעמים אנחנו חוששים לעסוק בנושא מהחשש להזיק, אך המומחה מבהיר בצורה חד משמעית - "דיבור בצורה ישירה ואחראית מצילה חיים" | המספרים שלא נתפסים על היקף התופעה | מה אומרים למי שמתמודד ואיך מתמודדים עם מי שלא מסוגל לראות שום אור ושמחה | מתי חייבים אנשי מקצוע ואיך דווקא אנחנו יכולים להיות ההצלה | ריאיון מציל חיים עם יועץ התוכנית הלאומית למניעה (דבר ראשון)