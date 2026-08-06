התפתחויות דרמטיות בחקירת היעלמותו של הצעיר בן ה-22: חברו זומן לחקירה נוספת בשל גרסאות סותרות, בעוד המשטרה מפרקת את קו ההגנה הראשוני ומוצאת כי הממצאים בשטח אינם תואמים את העדויות. במקביל, אמו שוברת שתיקה וזועקת בדמעות: "אני לא יודעת מה איתו, אם הוא בחיים – אני מתחננת לכל פיסת מידע" (בארץ)
נתניהו שיגר איום ישיר לעבר הנהגת הרפובליקה האסלאמית של איראן, והבהיר כי תגובה ישראלית למתקפה עתידית תהיה "בעוצמה אחרת לחלוטין" | בעת שנאם בוועידת הנגב שנערכת בעיר דימונה, הפתיע את הנוכחים כאשר חשף ברמיזה עבה כי ביקר מוקדם יותר היום בכור הגרעיני המקומי (בארץ)
הניסיונות לפרוץ את סטטוס-קוו של השבת בעיר דימונה, הובילה לפרישה של מספר נציגים דתיים מהקואליציה העירונית | התושבים חוששים, כי מדובר בצעד ראשון שיוביל לעוד פרצות בחומת השבת הקדושה | יו"ר סיעת יהדות התורה ח"כ אורי מקלב הגיע לסיור חיזוק מיוחד: "לא נשלים עם הפיכת עיר שומרת מסורת למוקד של חילול שבת" - וסירב להיפגש עם ראש העיר | הפרטים (חרדים)
התינוק הובא לבית החולים סורוקה במצב קשה, ובמהלך הלילה נקבע מותו. בבדיקות התגלו פגיעות קשות בגופו, ובהן חבלות ושברים, שעוררו חשד לפגיעה לא טבעית. אביו נעצר אתמול ונשלח לבדיקה פסיכיאטרית, אמו נעצרה היום (חדשות)
לאחר פגיעת הטילים הישירה בריכוזי חסידות גור בערד ובדימונה, ירדו בני האדמו"ר, הרה"צ רבי נחמיה והרה"צ רבי ישראל מנחם אלתר, למסע חיזוק מיוחד בשליחות אביהם • הקשר הטלפוני המרגש עם אדמו"רי סאטמאר וסקווירא והשוקולדים שנשלחו מהקודש פנימה לילדים שבתיהם נהרסו • צפו בתיעוד המרגש (חסידים)
ממדי הנס התבררו הבוקר לאחר הטיל הבליסטי שנפל בערד, ואחד נוסף בדימונה | גורמים בכירים אומרים ל'כיכר השבת' כי מי שהיה במקלט - לא נפגע | האם ישראל מתקשה ליירט בדרום? הנפילה בערד, הפייק ניוז, וכל האמת על האירוע (חדשות)
בפעם השביעית היום שיגרו האיראנים טילים בליסטיים לעבר דימונה והסביבה, בחסדי שמיים ללא הרוגים | במד"א עדכנו כי 51 בני אדם נפגעו מהפגיעה הישירה של הטיל האיראני בעיר, בהם ילד בן 12 שמצבו הוגדר קשה, אדם נוסף במצב בינוני, 29 שנפצעו קל ו-20 נוספים שהוגדרו כנפגעי חרדה | בתיעוד דרמטי מדימונה נראית אישה מבוגרת ששומעת את האזעקה וממשיכה לשבת בסלון ולצפות בטלוויזיה, רק לאחר שרסיס פוגע פגיעה ישירה בביתה היא מתחילה לרוץ למרחב המוגן, בחסדי שמיים לא נפגעה (בארץ)
לפני זמן קצר הופעלו אזעקות באיזורים של ירוחם ודימונה ודווח על קריסת מבנה בעיר דימונה. על פי גורמי הרפואה ישנם כ-10 פצועים במקום, ביניהם ילד בן 10 במצב בינוני | צפו בתיעוד מהנפילה באיזור דימונה (חדשות מלחמה)
במסגרת פעילות הממשלה לחיזוק הדרום והנגב, הממשלה תאשר בישיבה מיוחדת שתתקיים ביום ראשון בעיר דימונה תוכנית לאומית לעידוד צמיחה דמוגרפית ופיתוח כלכלי בר-קיימא ביישובי הנגב המזרחי - ערד, דימונה, ירוחם ומצפה רמון (חדשות בארץ)