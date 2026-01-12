למרות הטמפרטורות שצנחו אל מתחת לאפס, מאות יהודים מכל רחבי העולם נהרו לעיירה דינוב לרגל הילולת הרה"ק בעל ה'בני יששכר' זי"ע • הכנסת האורחים המיתולוגית בראשות הרב פנחס פאמפ עמדה הכן עם ארוחות חמות ושינוע לוגיסטי • צפו בתיעוד מרהיב (חסידים)
צאי לך בעקבי הצאן: האדמו"ר משומרי אמונים ערך מסע קודש בראש קהל חסידיו ונגידי החצר על אדמת פולין • טרם צאתו, התייחס האדמו"ר למצבם של פרחי החסידים שנבצר מהם להצטרף עקב צווי עיכוב יציאה מהארץ לאור גזירת הגיוס • צפו בתיעוד ענק מסיכום מסע הקודש (חסידים)
"שלא יעשה שטויות" - המסר של ראש הישיבה לראש הממשלה | קמניץ סוערת: ה"חיזוק" הוכיח את עצמו, וה'אלטערס' מתארסים | ההיערכות בפולין: אלפים צפויים לשבות בדינובב | מעלליו יתנכר הנער: נכד האדמו"ר סיים מסכת בבר המצווה | מנהיג ה'פלג' והגאב"ד עלו לציונו של הגר"א דויטש (מעייריב)
מתקפת המנע של צה"ל על חיזבאללה | בחורי הישיבה התחילו את זמן אלול בגלל המלחמה | פיקוד העורף מודה - בני ברק היא העיר הכי בטוחה במלחמה | האדמו"ר נסע לטבריה באוטובוס | האדמו"ר שזוהה על ידי הבחורים בלי משב"קים וגבאים | עתירה לבג"ץ לביטול גזירת היועמ"שית (מעייריב)
תיעוד מרהיב מצאת השבת במחיצת האדמו"ר מרחמסטריווקא ספרינג וואלי, ששבת בגפו בעיירת דינוב שבפולין | בסעודה שלישית, הבדלה, ובצאת השבת בדרך להמשך מסעו בפולין בסחיבת המזוודות בגפו ללא שום עזרת גבאי | כל הפרטים למה שבת האדמו"ר בעיירה ותיעודים בלעדיים (חסידים)
בשקט בשקט וכאחד האדם, נסע האדמו"ר שחצרו נחשבת לחסידות השניה בגודלה במונסי, לנופש באירופה | הוא מטמיע את עצמו בין שאר הנופשים מבלי שאף אחד מהם חושד כי החסיד שמתארח בבניין ההכנסת אורחים המרכזי - הוא אדמו"ר למאות חסידים | כיכר השבת עם תיעודים בלעדיים (חסידים)
האדמו"ר מתולדות אהרן השוהה בימים אלו למנוחה בעיירת 'קרעסטיר', ערך את השבת האחרונה בעיירת ליזענסק עם גדולי תומכי המוסדות | אתמול (שני) פקד האדמו"ר את ציון זקנו הרה"ק בעל ה'בני יששכר' בעיירת דינוב, האדמו"ר העלה את נר הנשמה במקום, ובהמשך פתחו החסידים בניגוני רגש המיוחסים להרה"ק זי"ע | האדמו"ר נכנס לתוך האוהל על אף היותו כהן, בהיות והמבנה נבנתה במיוחד לצורך הנ"ל ע"י שני גגות שנבנו כהלכה ברורה לצורך תפילת כהנים (חסידים)
המוני חסידים וידידים התכנסו השבוע לועידת 'בני הכלא' למען השלמת בניית בנין מוסדות דינוב בעיר ביתר | המעמד התקיים בביהמ"ד ההולך ונבנה בימים אלו | ראש העיר נשא דברים | האדמו"ר נשא דברים וחילק תעודות הוקרה לנגידים (חסידים)