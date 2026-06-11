אברכי קהילת נדבורנה ירושלים בביתר עילית התכנסו לדינר מיוחד לטובת בית מדרשם | האדמו"ר הופיע בלבוש היסטורי וחילק קטעים מקיטל עתיק של זקינו זצ"ל | בסיום המעמד העניק האדמו"ר סכינים לכלל המשתתפים | יהושע פרוכטר מגיש תיעוד ענק (חסידים)
נגידי מרכז הכוללים של חצה"ק רחמסטריווקא התכנסו למעמד "זאת התורה" ברחבת הכותל המערבי, בראשות האדמו"ר מרחמסטריווקא • במעמד העתירו יחדיו בתפילת השל"ה ואמרו ספר רביעי שבתהילים |בהמשך הסבו לדינר מפואר באולם סמוך • שם שמעו את משא הקודש של האדמו"ר, ודברי חיזוק מהרה"ג ר' לייבוש קארניאל • בסיום חתמו הנדיבים על כתב שותפות והגישו קוויטלאך לאדמו"ר (חסידים)
בחצר הקודש סאטמר נערך במוצאי שב"ק האחרון דינר מפואר לטובת החזקת המוסדות הקדושים בבורו פארק | במרכז המעמד הופיע האדמו"ר בהדרו, נשא מדברות קודשו וחילק תשורות יקרות ערך לתורמים הנכבדים מקרב החסידים (חסידים)
בלייקווד נערך השבוע דינר מפואר לטובת החזקת 'כולל באבוב', בביתו של הנגיד ר' דניאל ראטבערג | במהלך הדינר הופיע בהדרו, האדמו"ר מבאבוב, שנשא מדברות קודשו וחיזק את ידי התומכים בעמלי התורה | בסיום המשא עברו הנגידים להתברך ולקבל כוסית 'לחיים' מידי הרבי, ולאחר מכן זכו הנוכחים להתפלל תפילת מנחה יחד עם האדמו"ר (חסידים)
בהתרגשות ובתחושת רוממות התכנסו חסידי ואוהדי חצר הקודש קרעטשניף סיגעט למעמד "יזכור אהבתו" – דינר יוקרתי לטובת החזקת בתי המדרש של החסידות בירושלים ובבית שמש | המעמד, שעמד בסימן זכרו הטהור של האדמו"ר זצ"ל, נערך בראשות בנו האדמו"ר החדש לבית קרעטשניף סיגעט | צפו בתיעוד (חסידים)
שבוע שעבר התקיים מעמד מיוחד 'בלב ונפש' לטובת כולל גרודנא, אליו נקבצו ובאו תלמידי וידידי הכולל | המעמד התקיים בראשות הגאון רבי עזריאל אויערבאך שטרח לכבוד המעמד ואף נשא את המשא המרכזי, וכן הגאון רבי משה שמידע ראש ישיבת גרודנא העומד בנשיאות הכולל | צפו בתיעוד (חרדים)
תחת הכותרת "הָיִינוּ כְּחֹלְמִים" ובין קירות בטון חשופים נערך השבוע הדינר להשלמת בניין 'יחל ישראל' של קהילת 'קהל חסידים' בפ"ת | הקהילה שהוקמה לפני 18 שנה הופכת חזון למציאות בהקמת משכן קבע לתורה ולתפילה (חרדים)
הקרב האחרון של "אם הישיבות": מינוי עו"ד חדש ויציאה לקמפיין ענק | הלחץ של טראמפ עוזר: לשכת נשיא המדינה קיבלה בקשת חנינה מראש הממשלה | בירושלים ובני ברק: מעמדי קבלת פנים לעריק ששהה בבידוד 4.5 חודשים | אפשר גם אחרת: לא תאמינו - אבל כך התקיים הדינר של באבוב | בנוכחות האדמו"ר וקהל אלפים: ח"כ גולדקנוף בביצוע ליצירה של יוסלה (מעייריב)
האדמו"ר מזוועהיל כינס את הנאמנים למען קופת הצדקה של החסידות | בדינר מיוחד שנערך השבוע התכנסו נגידי החסידות במטרה לייסד את פרויקט "ונשאו עמו" של הוראות קבע גדולות וקבועות לקופה שמחלקת צדקה בהיקפים של מיליוני שקלים בשנה | צפו בתיעוד (חסידים)
דינר מיוחד נערך במונסי לטובת מוסדות החינוך לבנות של חסידות צאנז קלויזנבורג | במרכז המעמד, הופיע האדמו"ר בהדרו, ונשא דברי קודש בפני הנגידים. לאחר דברות הקודש, זכו התורמים הנכבדים שהשתתפו בדינר לעבור בזה אחר זה בפני הקודש, לקבלת ברכה אישית מהאדמו"ר, וכן תשורה נאה יוקרתית - כלי מהודר עשוי כסף טהור המיועד לדבש, לקראת חודש תשרי (חסידים)
בצל המשבר הכלכלי המורגש בעולם התורה, התכנסו נגידי חצר הקודש פאפא לדינר יוקרתי, במטרה לגייס כספים חיוניים למען מוסדות התורה של החסידות | במרכז האירוע הופיע האדמו"ר מפאפא, שהדגיש בדבריו שהמוסדות נאבקים על קיומם, וכל דולר יכול להציל את המצב | בסיום המסיבה עברו הנגידים לקבלת תשורה נאה מהאדמו"ר (חסידים)
מאות חסידי לעלוב התכנסו למעמד היסטורי במרכז 'דיסיטי' במישור אדומים, במהלכו הוכרז על הקמת 'ועד חצר הקודש' ופתיחת דף חדש בפעילות החסידות | במעמד האדיר השתתף האדמו"ר שנשא את המשא המרכזי | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
בחצה"ק באבוב 45, נערכו בשבוע האחרון מספר דינרים לטובת איחוד המוסדות | בדינר הראשון השתתפו אברכים עד גיל 25, בדינר השני עד גיל 36, בשלישי עד גיל 50, ברביעי מגיל 50 והלאה, בחמישי לנגידי העם, ודינר מיוחד לתושבי ווילאמסבורג | בכל הדינרים, הופיע האדמו"ר בהדרו, ונשא דבר קודשו לפני ציבור חסידיו, ובסיום העניק שי מכובד לכל אחד (חסידים)
קהל רב של אוהדים וידידים השתתפו בוועידת "תורה וגדולה" לבניין בית טעמשוואר אלעד בראשות האדמו"ר | התורמים הנכבדים זכו לקבלת תשורה נאה מהאדמו"ר, שהגיע לבוש בבגדי מלכות, וגם לתמונה ייחודית לצידו בעת חתימתם על שטר ההתחייבות | צפו בתיעוד (חסידים)
סביב שולחנות ערוכים כל טוב, במלון 'ציפורי בכפר' אשר במושב 'חפץ חיים', התכנסו עשרות תושבי רמה ב' מבית שמש, ל'כינוס לוקחי אחריות' לטובת קופת הצדקה של השכונה | את המעמד הנחה המשפיע החסידי הרה"ג ר' יחזקאל טוסיג, ורבני השכונה נשאו דבריהם לפני הציבור הרב שהתאסף יחדיו | צפו בתיעוד (חרדים)
בעיר ואם בישראל בורו פארק, נערך השבוע הדינר השנתי לטובת מוסד החינוך 'בנות ציון' - דחסידי באבוב, את המעמד פיאר נשיא המוסדות, האדמו"ר מבאבוב בהופעתו הכבודה, ונשא מאמרותיו הק' לפני ציבור הנאספים | בסיום המעמד עברו התורמים הנכבדים מול פני הקודש לקבלת כוסית יין לברכה בצירוף ברכת קודשו לרוב הצלחה בכל מעשי ידיהם (חסידים)
בחצר רחמסטריווקא נערך דינר ’כולנו מסובין’ - טיש פסח שני יוקרתי, לתומכי קופת הקהילה 'והחזקת בו' | בסעודה היוקרתית שהתקיים בראשות האדמו"ר, נשא המשפיע החסידי, הרה"צ רבי נחמן בידרמן את המשא המרכזי לפני הנגידים (חסידים)
גדולי נגידי חצה"ק טשערנוביל, שתרמו סכומי עתק עבור המוסדות הק', זכו לשבת מרוממת בצל הקודש של האדמו"ר מטשערנוביל, בעיירת הנופש 'דאבוס' שבשווייץ | במוצאי שב"ק נערכה הדינר המרכזי, שם זכו לחתום על שטר שותפות יחד עם האדמו"ר | צפו בתיעוד מצאת השבת (חסידים)