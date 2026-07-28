כיכר השבת

עוד כתבות על דיפלומטיה:

מפגש היסטורי

||
6

שיא המתיחות 

||
4

סדקים בברית הברזל

||
1

חיוכים בחוץ - טילים בפנים

|

אירוע שני תוך שבועות

|

קאליבאף קפץ לבקר

||
1

יש שגרירים בירושלים

|

גשר חשאי במפרץ הפרסי

||
1

זעם בבייג'ינג

||
1

קבעו מזוזה

|

וְעַל הַמְּדִינוֹת | הזירה הגלובלית של ישראל

||
1

"צביעות בשיאה"

|

בעיירה הציורית

|

סערה בכוס קפה

||
5

"מדינה מוסלמית" | תיעוד וסיקור

|

הנבואה המוזרה

||
6

ראש גשר אזורי

|

מי ימצמץ ראשון בצפון

||
3

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר