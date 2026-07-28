הדרמה הדיפלומטית מגיעה לנקודת רתיחה בקטאר: השליח האמריקאי המיוחד נוחת בדוחה, אך המשלחת האיראנית מציבה תנאים ומסרבת נחרצות לפגישה ישירה. במקביל לאיומי הנשיא פזשכיאן ולמתיחות סביב מצר הורמוז, נשיא ארה"ב משגר אולטימטום דרמטי ומזהיר: "ייתכן שנזנח את המו"מ ונשלים את המשימה באמצעים צבאיים" (בעולם)
הציבור הישראלי התרגל לשיתוף פעולה הדוק, אך בפועל קיים פער מדאיג בין וושינגטון לירושלים | מאחורי הקלעים מתגבש הסכם שעלול להשאיר את ישראל חשופה מול פרויקט הגרעין האיראני, כשהממשל האמריקני מסתמן כמי שבוחר באינטרסים צרים על פני ערבות הדדית (מדיני)
בעוד דונלד טראמפ צועד על השטיח האדום בבייג'ינג, מאחורי הקלעים מתנהל מאבק אמיתי על השליטה בעולם. מהצי הימי הגדול בתבל ונשק הלייזר ועד המזימה האמריקאית לפיצוח העוצמה הסינית | פרויקט מיוחד החושף את מאזן האימה, המתח הביטחוני הגואה והשאלה הישראלית הגורלית מול ההתפתחויות (בעולם, מדיני)
בצעד היסטורי המבסס את היחסים הדיפלומטיים החדשים, מונה שגריר הראשון של רפובליקת סומלילנד בישראל, שם ינהיג את השגרירות החדשה בירושלים | המינוי מגיע בהמשך להחלטת ישראל הפוך למדינה הראשונה בעולם המכירה רשמית בעצמאותה של המדינה מקרן אפריקה (חדשות בארץ)
בזמן שהמזרח התיכון בוער, בין ארמונות השיש במוסקט נרשם הצופן המדיני המורכב בתבל | איך מצליחה 'שומרת הסוד' לשמור על האינטרסים של ירושלים וטהרן, ומהו האיזון שמאפשר לישראל לשמור על ערוץ פתוח בלב ציר הרשע וצמוד למיצרי הורמוז? (מגזין כיכר)
מדינת סין שיגרה היום הודעה חריפה לאחר שנודע ביקורו של הבכיר הטייוואני בישראל בחודש שעבר, אירוע אותו רואה סין כהתגרות ופגיעה בשלמותה הטריטוריאלית | סין, שלא הפסיקה להתערב נגד ישראל במהלך המלחמה, הבהירה לירושלים מה היא חושבת על האירוע (חדשות)
מהידוק שיתופי פעולה ביטחוניים באתיופיה ואריתריאה, דרך ייצוא נשק ותמיכה טכנולוגית – ועד התמודדות עם השפעות פוליטיות באוסטרליה | כך ישראל מפעילה כלים דיפלומטיים וכלכליים כדי לבסס את מעמדה בזירה הבינלאומית ולחזק את הביטחון הלאומי שלה (מגזין כיכר)
שר החוץ גדעון סער העניק ראיון נרחב לעיתון ה'וול סטריט ג'ורנל', בו הסביר שישראל נמצאת במתקפה מדינית "מתואמת" | הוא הסביר שישראל אינה יכולה לוותר על ביטחונה בגלל תדמיתה, כינה את מקרון "צבוע", ולא שכח להתייחס לתקרית בין שגריר ארה"ב לנשיא הצרפתי (מדיני)
העולם עוצר את נשימתו לקראת פגישה היסטורית ביום שישי הקרוב בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ למקבילו הרוסי ולדימיר פוטין | כל מאמציו של טראמפ עד עתה לעצור את המלחמה באוקראינה נחלו כישלון, למרות האיומים הרבים שהספיק לשגר לכיוון מוסקבה | הדד-ליין של ה-8 באוגוסט שהציב טראמפ כבר עבר מזמן, והמוות נמשך בגבול בין רוסיה לאוקראינה | האם מדובר באחיזת עיניים בשיתוף פעולה רוסי-אמריקני או בצעד אמיתי לקראת השלום? | סקירה (מגזין כיכר)
שלושה ימים לפני חג הפסח, ביקר הרב הראשי משה לוין יועצו המיוחד של רבה של צרפת באי גורֶה שבסנגל, המכונה "אי הזיכרון". במסגרת הביקור, הגיע ל"בית העבדים" – אחד האתרים המרכזיים בעולם להנצחת זיכרון הסחר בעבדים – וציין את המחויבות למאבק בגזענות, באנטישמיות ובאי-שוויון | תיעוד וסיקור (העולם היהודי)
בצל של ביקורת
בינלאומית חריפה נערכה בשבוע שעבר פגישה
היסטורית בקרמלין |
נשיא
רוסיה ולדימיר פוטין קיבל את מנהיג החונטה
הצבאית של מיאנמר,
מין אונג הליינג,
לביקור רשמי ראשון
במוסקבה | בזמן שהשניים חתמו על
שורה של הסכמים חשובים פרט אחד שולי עורר תמיהה וסקרנות
בעולם (חדשות
בעולם)
עמוס הוכשטיין, השליח האמריקאי המיוחד, שפועל סביב השעון להביא להפסקת אש במלחמה בין ישראל לחיזבאללה, הפך לאחד מהדמיות המשפיעות ביותר על הנשיא ביידן | מי הוא המתווך בין ישראל ללבנון עמוס הוכשטיין? (אנשים)
גורמים בלבנון טוענים היום (חמישי) שארגון הטרור דחה את הצעת שליחו של ביידן למניעת הסלמה בזירה הצפונית שכללה הרחקה של חיזבאללה מהגבול | דובר ראש הממשלה לתקשורת הזרה, אמר הבוקר "עדיין קיים חלון הזדמנויות דיפלומטי" (חדשות)