זה הפך לתופעה כאובה: לרוב, הם מתחילים עם דירה במתנה מההורים וחלומות על הצלחה מהירה, אך מסיימים בחדלות פירעון ובאיבוד הנכס היקר מכל | עו"ד יוסף ויצמן מסביר למה המתנה של ההורים הופכת לעיתים לטרף קל עבור נושים, ואיך צעד משפטי קטן יכול להציל משפחות שלמות מקריסה
איש התקשורת ינון מגל, החליט לעזוב את מקום מגוריו בתל אביב, ולעבור לפרויקט חדשני בבת ים, אשר בו יש בית כנסת קרוב וסביבה קהילתית | בעבר אמר מגל על מקום מגוריו: "אני יכול לפגוש אנשים שיכולים לזרוק משהו, זה לא תמיד נעים לקבל תגובות של שנאה" (ברנז'ה)
משטרת ישראל פשטה היום על מבנים ועסקים בעיר החרדית בני ברק, בהמשך אף קיימה את צווי ההריסה במקום | משטרה: "המצב הקיים פגע בביטחון האישי של התושבים ובאיכות חייהם, וכעת עם השלמת הפינוי ניתן יהיה להשיב את השקט והביטחון לשכונה" (בארץ)
בית התמחוי הקהילתי ברמלה מספק מדי יום מאות ארוחות חמות לנזקקים, כולל משלוחים עד הבית למי שידו אינה משגת להגיע | המתנדבים המסורים פועלים ללא לאות וללא שכר כבר למעלה מחמש שנים, כשלצד הארוחות החמות הם מעניקים סיוע נרחב למשפחות בחגים וליולדות | ההגרלה השנתית על דירה יוקרתית בירושלים של קרן 'עם ישראל חי', שמסייעת לבית התמחוי לאורך השנים, תוקדש הפעם להרחבת התמיכה במפעל חסד חיוני זה (חרדים)
הגרלת דירת החלומות של קרן עם ישראל חי חוזרת | דירה בשווי מליון דולרים בלב העיר ירושלים תוגרל גם השנה וההכנסות יועברו לחקלאי הצפון, ליחידת הכלבנים לישראל, סיוע לבית תמחוי המאכיל מאות אנשים בכל יום ועזרה לאלמנות ויתומים לקראת חתונה | למקדימים לרכוש- הגרלת בונוס נוספת על סך 12,000 דולרים תתקיים בימים הקרובים (חרדים)
כבר למעלה משנה שחקלאי הצפון עומדים בחזית, מעבדים את האדמה תחת איום מתמיד וזקוקים לעזרה. קרן עם ישראל חי החליטה כי השנה יופנה חלק ניכר מהכנסות הגרלת דירה היוקרה בירושלים לסיוע מיידי לחקלאי ותושבי הצפון | כל כרטיס להגרלה- הוא פשוט מציל חיים (בארץ)