בזמן שתעמולת הקרמלין חזתה לאירופאים חורף קפוא על גב סוסים, המציאות בשטח הפכה את היוצרות | מתקפות על בתי זיקוק ותורים אינסופיים יוצרים כאוס תחבורתי שמותיר את אזרחי רוסיה המומים מול משאבות ריקות והקצבות ליטרים (חדשות בעולם)
קריסת רשת החשמל המיושנת מובילה להפסקות חשמל של כעשרים שעות ביממה מחוץ לבירה הוואנה | מגדלי המגורים המפוארים שהיוו את סמל ההצלחה של המשטר הקומוניסטי הפכו למלכודות עשן מנותקות ממים ומעליות | התושבים שנאלצים לבשל על זרדים ופלסטיק בדירותיהם כבר לא מחפשים אשמים, אלא רק דרך לשרוד את היום הבא (מגזין כיכר)
מחקר חדש מצביע על דרך חדשנית לנצל אור שמש כדי לפרק פלסטיק ולייצר מימן ודלקים נוספים - פתרון כפול למשבר הזיהום ולצורכי האנרגיה של העתיד | אך הדרך ליישום תעשייתי עדיין רצופה אתגרים טכנולוגיים וכלכליים (בעולם)
בעקבות המשבר בהורמוז, ישראל תעביר לגרמניה דלק סילוני כדי שזו תוכל להתמודד עם משבר אנרגטי | המהלך סוכם על ידי שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן ושר החוץ גדעון סער, לבקשת משרד האנרגיה הגרמני | סער, המבקר היום בגרמניה עדכן את הגרמנים על ההסכמה הישראלית (מדיני)
חברת "טיבריוס אירוספייס" רשמה הישג היסטורי בניסוי פגז ה-"Sceptre", מצויד במנוע סילון ובינה מלאכותית. הפיתוח מאפשר ירי לטווח דמיוני של 150 ק"מ בדיוק כירורגי, תוך הפיכת תותחים סטנדרטיים למערכות תקיפה אסטרטגיות חסינות מפני שיבושי אויב ולוחמה אלקטרונית (תקיפה והגנה)
העיר דניפרו חוותה את אחת היממות הקשות ביותר עם מתקפת טילים וכטב"מים רוסית שנמשכה למעלה מ-20 שעות וכוונה לעבר אזורי מגורים ותשתיות אזרחיות | בין המטרות שנפגעו הייתה תחנת דלק שעלתה בלהבות לצד הרס הרב שזרעו הכוחות הרוסיים בעיר (חדשות בעולם)