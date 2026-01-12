אחרי שטען הבוקר שהטמין פצצה בטיסת דלתא מניו יורק לנתב"ג, החשוד צלצל בשעות האחרונות שוב למשטרה ודיווח על פצצה בטיסה שאמורה להמריא הלילה מארה"ב לישראל | המטוס, שכבר נערך להמראה, לא קיבל אישור להמריא, עד לבדיקה נוספת של גורמי הביטחון (חדשות)
מאבטח קובני שלחם נגד כוח דלתא בפשיטה על מתחם הנשיאות בקרקס, תיאר את יכולותיו המדהימות לטענתו של צבא ארה"ב | המאבטח תיאר לוחמי-על בעלי יכולות בלתי נתפסות | "אף אחד לא רוצה לעבור את מה שעברנו" | הבית הלבן פרסם מחדש את הראיון (בעולם)
חשבון ברשת X פרסם סרטון וידאו ממעצרו של נשיא ונצואלה, בו נראים לוחמי כוח דלתא במסוק ולאחר מכן כשהם פושטים על המתחם ועוצרים את מדורו | אך עד מהרה התברר כי כנראה מדובר בסרטון שנערך בבינה מלאכותית • צפו (בעולם)
מאז אתמול בלילה, עת החלה התקיפה האמריקנית על קראקס בירת וונצואלה, חרכו את הרשתות החברתיות תיעודים מדהימים של רגעי התקיפה על הנמל המקומי וארמון הנשיאות של מדורו | במקביל, פרטים חדשים על התקיפה והרגעים שקדמו לה נחשפים (בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חשף היום פרטים חדשים ממבצע לכידתו של נשיא וונצואלה ניקולס מדורו על ידי כוחות מיוחדים אמריקנים | הנשיא חשף כי ישנם מספר חיילים פצועים וכי נגרם נזק כבד למסוק אחד | עוד מדברי טראמפ: ניקולס מדורו ניסה לברוח לחדר מאובטח ולא הצליח, הכוחות התאמנו מראש על מבנה זהה לחדרו של מדורו (בעולם)