ראש הממשלה פטר מדיאר מציע לאגדת השחמט היהודייה-הונגרייה, יהודית פולגאר, לכהן כנשיאת המדינה. המהלך מגיע כחלק מרפורמות נרחבות לשיקום הדמוקרטיה והדחת מקורביו של ויקטור אורבן, במטרה להוביל את המדינה לעידן חדש (בעולם)
בזמן שהעולם עסק במלחמה באוקראינה, קים ג'ונג און ביצע את המהלך הפוליטי הכי אגרסיבי שלו בעשור האחרון | עם הדחתם של המרשלים הוותיקים וכניסתם של 138 חברים חדשים לוועד המרכזי, צפון קוריאה הופכת למכונת מלחמה משומנת וצעירה יותר (חדשות בעולם)
בימים בהם מחנה השמאל מתריע מפני פגיעה בדמוקרטיה והחשש מביטול הבחירות, מתברר כי עוד לפני המשבר הנוכחי, התנהלו בקרב אינטלקטואלים ודמויות פוליטיות משפיעות המזוהות עם השמאל דיונים בשאלה המטלטלת: האם נכון בכלל לקיים בחירות? (פוליטי)
כשמרדכי דוד חסם את רכבו של אהרן ברק, המכונה התקשורתית נכנסה לטלטלה תוך דקות: "אנרכיה" ו"פגיעה בשלטון החוק" הפכו למילות המפתח. אבל מעבר למעשה עצמו, האירוע הזה הציף מחדש את היבלת הכי כואבת בשיח הציבורי: השאלה היא לא רק אם חסימת רכב היא פסולה אלא למה הזעזוע התקשורתי מופעל באופן סלקטיבי כל כך. כאן מתחיל המאבק האמיתי - לא על הכביש, אלא על המנגנון שמחליט עבורנו מתי מדובר ב"מחאה לגיטימית" ומתי ב"חציית קווים" (פוליטי)
במקום להתנצל עם טיעוני "תורה מגנא ומצלא" ולהסתבך עם בחורים שאינם בישיבות, הגיע הזמן להניח על השולחן טיעון דמוקרטי נוקב: גיוס בכפייה הוא שריד אנטי-דמוקרטי שפוגע בזכות הקניין של האדם על גופו. הפתרון לכאוס אינו לגייס את החרדים, אלא לבטל את גיוס החובה לכולם // דעה (חדשות חרדים)
המסורת הדרוזית רואה ביתרו לא רק יועץ חכם אלא את האדם שהניח את יסודות המשטר הדמוקרטי. הרעיון שמנהיג לא יכול לשלוט לבדו, אלא צריך מוסדות ואנשי מקצוע מתחתיו - זה בדיוק מה שמאפיין דמוקרטיה מודרנית (היסטוריה)
כשחירות האדם פוגשת את השוויון בנטל – מי נכנע ראשון?
והאם דמוקרטיה שמענישה אדם על אמונתו, עדיין יכולה להיקרא חופשית?
הלילה, עם חתימת ההסכם החדש, הפכה השאלה הזו מדילמה תיאורטית – למציאות חדה מאוד (חרדים, דעה)
במענה לשאלות עיתונאים באירוע תצוגת תפיסות נשק - במסגרת מבצע "בלימת חירום", התרחש עימות ראשוני פומבי בין השר בן גביר למפכ"ל | בהמשך נשאל דני לוי האם ישמע לפסיקת בג"ץ, בן גביר התפרץ: "עושים לך פרובוקציה", המפכ"ל לשר: "תן לי להשלים" (משטרה)
הקלטות חושפות: שפה ברוטלית ורדיפה שיטתית של מתיישבים | האם החטיבה היהודית חצתה את הקו ופעלה בצורה לא חוקית בכל הפרשיות האחרונות? | הנתונים ברורים: אין הצדקה לקיום החטיבה | עומר רחמים בדרישה חד משמעית: לסגור את החטיבה היהודית (דבר ראשון)
היום בתוכנית: רופא חרום שמכין אותנו לסערה, מומחה עולמי שמכין אותנו לנעשה בלבנון ופרשן פוליטי שמכין אותנו לגזירות הקרובות | יו"ר הדמוקרטים מאשים את נתניהו בשת"פ עם החמאס | תיעוד מיוחד מהמרפסת של המדינה המקבלת את שמו של טראמפ | שלג, שלג, שלג | הדיוקן הנעלם של פיקסו | הדף יומי (דבר ראשון)
בפינת ההיסטוריה המרתקת מתוך התוכנית החדשה 'דבר ראשון' לוקח אותנו ההיסטוריון רועי גרבר אל המהפכה בארצות הברית | מלחמת 9 השנים שלקחה באמת רק 7 שנים והפדרציות הלוחמות | כיצד החופש הפך לגן עדן ליהודים והמציא את המונח דמוקרטיה? | ההיסטוריה חוזרת (דבר ראשון)
שוחרי השיטה הדמוקרטית והרפובליקה, שוכחים לפעמים שהיא אינה חפה מטעויות. רק כאן בישראל תוכלו לראות מחבלי נוח'בה שמקבלים תנאים של בית מלון, בגלל שיועצים משפטיים ושופטים מדושני עונג סבורים שהדמוקרטיה מחייבת | אל סלבדור, המדינה שהגיעה לפשיטת רגל מוסרית, ניצלה תוך פחות מעשור בזכות אדם שהסכים לכופף את החוק ולא עשה חשבון למבקרים | סיפורו של האיש שהתנגש עם הדמוקרטיה כדי להציל את ארצו (מגזין כיכר)
בית המשפט העליון של הונג קונג גזר עונשי מאסר של עד 10 שנים על 45 פעילים פרו-דמוקרטיים, בעקבות האשמות בקשירת קשר לביצוע חתרנות | הפעילים היו מעורבים בארגון פריימריז לא רשמיים ב-2020, במטרה לבחור מועמדים פרו-דמוקרטיים לבחירות למחוקקים | 31 מהנאשמים הודו באשמה, ו-14 נוספים הורשעו, העונשים עוררו תגובות נזעמות ממדינות מערביות (חדשות, בעולם)