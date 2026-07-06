טראמפ השתגע, זה לפחות הרושם שנוצר אחרי שהגיעו הדיווחים השונים אודות ההסכם שנרקם בינו לאויב האיראני | לא שעד כה נחשב נשיא ארצות הברית לאדם יציב במיוחד, אבל להעניק 300 מיליארד דולר לאויב המושבע של ארה"ב שקורא להשמדתה - זה באמת מעבר לכל דמיון | אז מה עובר על טראמפ? כל התשובות - בפנים (מגזין כיכר)
ר' יפת בן ה-72 ממושב עזריאלי אובחן כסובל מטרום אלצהיימר חריף עד לאובדן יכולת הקריאה. לאחר חודשים של לימוד קבוע בכולל, נסוגו התסמינים לחלוטין | הרופא המומחה קבע בתדהמה: "המחלה נעלמה ללא טיפול קונבנציונלי" (חרדים)
מחקר רחב היקף שנערך בשוודיה מצא קשר מפתיע בין צריכה יומית של מוצרי חלב עתירי שומן לבין סיכון מופחת לדמנציה | החוקרים מדגישים: לא מדובר בהוכחה סיבתית, אך הממצאים מערערים את התפיסה שכל שומן מהחי מזיק למוח (בריאות)
חוקרים מ'מאיו קליניק' מציגים הגדרה אחידה וחדשה לדמנציה המתפתחת בתוך חודשים - ולא שנים | ההגדרה, המבוססת על כלל "1 בשנה או 2 בשנתיים", נועדה לאפשר לרופאים לזהות מוקדם מקרים נדירים אך לעיתים הפיכים של הידרדרות קוגניטיבית מהירה (בריאות)
מחקר ארוך־טווח מצא כי אנשים המשלבים פעילות גופנית קבועה בשגרת חייהם באמצע החיים ולא רק בצעירותם, נהנים מירידה של כ־40%–45% בסיכון לפתח דמנציה בשנים המאוחרות | הנתונים מצביעים על כך שהאופן שבו אנחנו זזים בגילים 45–64 - ובעיקר עצימות המאמץ - עשוי להיות גורם מפתח בבריאות המוח, בעוד שבגיל מבוגר יותר כמעט כל תנועה נספרת (בריאות)
מחקרים שנעשו לאחרונה מראים: דמנציה אינה גזירת גורל – שינויים פשוטים באורח החיים, כמו פעילות גופנית מתונה, תזונה מאוזנת, חיי חברה פעילים, שינה איכותית והפסקת עישון, עשויים להפחית את הסיכון להתפתחות המחלה בצורה דרמטית | גם בגיל מבוגר ניתן להשפיע על בריאות המוח, להאט את ההידרדרות הקוגניטיבית ולשפר את איכות החיים (בריאות)
מטה-אנליזה חדשה של 483 מחקרים מוכיחה שמי ששומר על לפחות שלושה מתוך שבעה עקרונות בריאותיים בסיסיים - כמו אי עישון, תזונה נכונה ופעילות גופנית - זוכה להגנה דרמטית מפני מחלות לב, דמנציה, מחלות כליות וכבד, וזאת גם אם יש לו נטייה גנטית למחלות, כאשר כל שיפור קטן באורח החיים מקטין באופן מיידי את הסיכונים הבריאותיים בעשרות אחוזים (בריאות)
חברת הקונגרס קיי גריינג'ר, רפובליקנית מטקסס, לא הגיעה מזה כחצי שנה להצבעות במליאת בית הנבחרים | רק אחרי חשיפה של כתב אמריקני התברר: המחוקקת שוהה בבית אבות מיוחד לחולים דמנטים - על חשבון הציבור (חדשות, בעולם)
מחקר פורץ דרך שנערך בקרב מבוגרים מעל גיל 75 חושף: ישנוניות יתר במהלך היום מגבירה פי 3.3 את הסיכון לתסמונת העלולה להוביל לדמנציה | המומחים ממליצים על מעקב רפואי, בדיקות שינה וצעדים מעשיים להגנה על בריאות המוח | למרות הממצאים המדאיגים, החוקרים אופטימיים: "ההתקדמות במחקר ובטיפולים מספקת תקווה" (בריאות)