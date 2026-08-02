משטר א-שרע בדמשק מציב אולטימטום חריג ופרס כוחות ענקיים לאורך הגבול בעקבות איומי פלישה של מיליציות שיעיות פרו-איראניות מעיראק, ומזהיר בחריפות כי כל מתקפה שתצא משטח השכנה תיענה מייד באש חיה ותצית חזית מלחמה אזורית חדשה ומדממת (בעולם)
לפני שמונה שנים, כשעדיין לא ניתן היה לטוס לדובאי בדרכון ישראלי, בני וקסלר החל להשתמש באזרחות הזרה שלו לטיולים במקומות אסורים | הוא טייל בקטאר, כווית, סעודיה ובחריין, ורבים הזהירו אותו שהוא מסכן את חייו. אבל בני המשיך - לעיראק, מלזיה, אינדונזיה, ואפילו אפגניסטן תחת שלטון הטאליבאן | בשנה האחרונה הוא ביקר בלבנון ובסוריה, וסיים את מסעותיו ב-120 מדינות ברחבי כל היבשות | ריאיון ותמונות (תיירות בעולם)
שישה פסלים עתיקים נגנבו מהמוזיאון הלאומי של דמשק, אחד מהמוסדות התרבותיים הוותיקים ביותר במזרח התיכון, שבו אוסף המציג את המורשת הארכיאולוגית והאומנותית של סוריה | לפי מקור במוזיאון, הגנב שבר צג זכוכית ביום שני וככל הנראה נשאר במוזיאון עד הערב | המשטרה פתחה בחקירה (העולם הערבי)
גורמים המעורים בתהליכים במזרח התיכון חשפו לסוכנות רויטרס כי וושינגטון מתכננת להציב כוח אמריקאי בבסיס אווירי סמוך לבירה הסורית, כחלק מהסדר לפירוז הדרום הסורי | טראמפ צפוי לארח את נשיא סוריה בבית הלבן בפגישה היסטורית (בעולם, מדיני)
העימות הסוער של ישי כהן ומוטקה בלוי, והקרב התקשורתי שמתנהל בזמן שבנות מדממות בבית | מכתב חסר תקדים של המנהיג הליטאי, השר קיש מאיים - סיקור נרחב | 14 שנה אחרי שהפך לשומם: תפילה מרגשת בבית הכנסת בדמשק | הגר"ע אויערבך חייך למראה המיצג - והעניק ברכה מקורית לחתן | עם שטריימל ונעלי בד: כך נראתה השמחה ברחמסטריווקא בימי האבל (מעייריב)
רגע היסטורי בדמשק: בפעם הראשונה מאז פרוץ מלחמת האזרחים בסוריה, נשמע קול תפילה יהודית בבית הכנסת המרכזי שבדמשק |היהודים שאושרו לבקר במקום, קיימו תפילה בבית הכנסת המרכזי, וכן נשאו תפילה ע"י קברו של הרה"ק רבי חיים ויטאל זי"ע | צפו בתיעוד המרגש (חרדים בעולם)
כלי התקשורת בסוריה דיווחו הלילה על מבצע משמעותי ביותר של כוחות צה"ל באיזור הכפרי של בירת סוריה - דמשק | על פי אחד הדיווחים, אחת המטרות שהותקפה בפשיטה, הייתה תחנת מכ"ם מסוג SK, ששייך ל"כוח 4" של צבא סוריה, וכן מחסן של טילי Igla-S (SA-18) שהיה בעבר בשימוש של חיזבאללה (העולם הערבי)
בעקבות חתימה על 47 הסכמי השקעה בשווי העולה על 6 מיליארד דולר, נרשם השבוע שינוי דרמטי במאזן הכוחות הכלכלי באזור דמשק | הסכמים אלו, שנחתמו בפורום ההשקעות הסעודי-סורי בבירה הסורית, מהווים אות ברור לתמיכה סעודית בממשלת המעבר הסורית החדשה ומסמנים תפנית במדיניות ריאד כלפי דמשק (בעולם)
בהודעה רשמית של הנשיאות הסורית נמסר כי כוחות הצבא נסוגים מאזורי העימות אך פורסם גם גינוי למעורבות ישראלית | לפי דיווח במדינה, 3 בכירים במשטר נרצחו, בהם שר ההגנה של השלטון החדש, מרהף אבו קוסרה והנשיא אל-ג'ולאני נמלט לטורקיה יחד עם בני משפחתו ( בעולם)
מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו התייחס היום למצבה של סוריה וטען כי נמצאת במרחק של שבועות ספורים "מקריסה אפשרית וממלחמת אזרחים כוללת" | לדבריו: אפשרות של קריסה "משמעותה למעשה תהיה התפרקות של המדינה" (בעולם)
60 שנה אחרי תפיסתו בידי הסורים מפרסם המוסד את הארכיון שחולף | מה יש במסמכים ומה חסר בהם? | איש המוסד לשעבר בריאיון על הפרשיה עם המרגל המוצלח ביותר בתולדות המדינה | וגם, על הקשר עם השלטון החדש והסיבה שגופתו לא שוחררה עד כה (חוץ)