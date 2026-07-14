עדות מטלטלת מרכסים: הבחור קיבל מכות רצח, אך פחד להזעיק משטרה מכיוון שהוא עריק |1,001 ימים לטבח: ראיון נוקב עם צלם העיתונות זיו קורן על תיעוד הזוועות והטעות של התקשורת | "אי אפשר להסתיר את האמת כי זה מקלקל את הקפה" | וגם: פנינת הדף היומי עם הרב אסף רצון | צפו בתוכנית המלאה (דבר ראשון)
מבלי לאבחן את דונלד טראמפ, ניתן לזהות בדמותו הציבורית שלושה צרכים בולטים מאוד: לשלוט, להיתפס כמנצח, ולעולם לא להיראות מושפל | הוא נוטה להפוך את הפוליטיקה לזירת עימות אישית. הוא אינו רוצה רק להשיג תוצאה, אלא שכל העולם יראה שהוא זה שכפה אותה | להיכנס לראש של טראמפ (דעה)
הודעת הדוברות התמוהה של הפלג הירושלמי קברה כל ניסיון עתידי לקיים משא ומתן בין חרדים לצבא | אולי טעות של יחצ"ן מתחיל, אך זו תעלה ביוקר לציבור החרדי שנואש לפתרונות כאשר רוב צעיריו הפכו לפליליים נרדפים (דעה)
האליטה החדשה או סכנה קיומית לבית של תורה? המילים שחוללו סערה בבתי האברכים ומחוץ למגדלי ההייטק פתחו פצע מדמם. האם הנשים העובדות באמת דורסות את סמכות הבעל והתורה בשביל הקריירה, ומה המחיר הרוחני האמיתי שמשלמים על "משכורת ברווח"? מאמר תשובה (דעה)
הפוסט שפרסם אתמול נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פתח בגינוי למדיניותו של אובמה, שהעדיף להעניק מיליארדים לאיראנים על פני הביטחון העולמי | מעבר לאיום המי-יודע-כמה של טראמפ כלפי האיראנים, הייתה שם גם אמירה חשובה שחשפה פצע פתוח בחברה המערבית (פרשנות)
עיני העולם נשואות ליום שישי הקרוב, אז צפוי להיפגש שליחו של הנשיא טראמפ סטיב ויטקוף עם שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י | הסיכון הוא גדול, למרות שויטקוף אמר אתמול לישראלים כי ארה"ב "אינה נאיבית", כך לפי הדיווחים | ובכל זאת, נראה שטראמפ מחפש תירוץ מדוע לא לתקוף, יותר ממה שהוא מחפש לפתור בעיות (דעה)
בעוד אלפי בני אדם נטבחים בדם קר באיראן, האו"ם עסוק בשחרור גינויים מעודנים, וארגוני זכויות האדם נאלמים דום | "אין יהודים - אין חדשות", אומרת האמרה הידועה, שמדגישה את הצביעות הבינלאומית, צביעות שחושפת אנטישמיות מובנית (דעה)
בעשרת ימי תשובה, ערב יום הכיפורים, ימים של חשבון נפש אישי ופנימי, חובה עלינו לערוך חשבון נפש ציבורי | תופעות והנהגות מגונות ועקומות פשו בציבור והפכו לנורמות מקובלות ואף יותר מכך | ולא, לא מדובר (שוב) על האפליה בסמינרים, אלא אובדן דרך בנושא השידוכים במגזר, הפיכת הטפל לעיקר והעיקר לטפל | לפני שאנו מכים על החזה בווידוי, כדאי להעלות עוולות ציבוריות שאנו שותפים להם | עַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ בְּתִמְהוֹן לֵבָב (דעות)
בעוד שישראל מתאבלת על האובדן הטרגי של חמישה חיילים מיחידת נצח יהודה ביום שלישי האחרון ומתפללת לרפואתם של 14 פצועים נוספים, הגיע הזמן לעצור ולהתמודד עם אמת כואבת: ישנו מאמץ מתמשך מצד גורמים מסוימים ליצור דימוי שלפיו החרדים הם זרים במאבק על הישרדותה של ישראל. זהו שקר – והוא גם מסוכן (חרדים, דעה)
מצמרר לחשוב שרוב ככל הסרטונים שאנו מקבלים מדי מטח לחשבון הוואטסאפ שלנו, הם של אנשים שבקלות יכלו לא להיות איתנו בשביל לפרסם אותם | יידע מי שמסכן את חייו במודע שהוא עובר על איסור תורה, מנכה מזכויותיו, ועלול להכנס לססטיסטיקה שהוא ממש לא רוצה להיות בה (דעה)
בואו נעצור לרגע. נעצור מהזוועות שהטרור מבקש לטעת בתוכנו, מהניסיון האכזרי לערער אותנו, להכאיב לנו, לשבור אותנו במקום הכי כואב – ושם לנצח. לא ניתן להם. לא ניתן להם להפוך את הכאב שלנו לנשק בידיהם. בואו נסרב להכניע את הרוח (דעה)
הערב בתוכנית 'דבר ראשון': מומחה לארה"ב מעריך את הסיכויים להצלחת תוכנית טראמ, פרשן 'כיכר השבת' בסקירה על חוק הגיוס ועל מה עומד מאחורי האמירות החריפות של הרבנים, מדור 'רץ ברשת' עם תיעוד היחידה המסווגת - וצילומי שיטפונות ברקע מזג האוויר הסוער | וגם: ווארט לשולחן שבת ופינת 'דבר קטן' (דבר ראשון)
הערב בתוכנית 'דבר ראשון': התחקירן מציג את המציאות העצובה, פינת היסטוריה על הקיסר השחצן, התרוץ ההזוי של הנהג שנתפס בשלילה - וגם: הסיבה המטרידה לכך שצה"ל לא יוצא מלבנון ועוד שלל חדשות, פינות ומידע חשוב (דבר ראשון)
חשבו נא על החודשים שאחרי ה-11 בספטמבר, טרגדיה שארצות הברית ממשיכה להתאבל עליה בעקבות אלפי האמריקאים שנרצחו על ידי קיצונים איסלאמיים במולדתנו. האם מישהו בכלל שקל לצפות מארצות הברית לנהל משא ומתן ולהגיע להפסקת אש עם אל-קאעידה? האם עלה בדעתו של מישהו שאנו מתחננים בפני המחבלים הללו ומציעים ויתורים על מגש כסף? הרעיון הרי מופרך. כך צריך להיות גם כעת (דעה)
עסקת חטופים. כמה שנדבר על זה, לא יספיק כדי לתאר את האכזריות שבדילמה המוסרית, הלאומית והאסטרטגית שבשאלה אם לקבל עסקה כזו או אחרת מול ארגון הטרור חמאס | ארה"ב, הידידה הקרובה ביותר של ישראל בעולם, דואגת קודם כל לאינטרס האמריקני, ולא לזה הישראלי (מגזין כיכר, דעה)
נכון שהפער בין יבנה וחכמיה לשיכון ותחבורה (ועוד תופינים קטנים) זהה לפער בין מיליון ש"ח לעומת עשרה שקלים. אבל כשמהלך אחד לא נותן לך אפילו שקל, ומהלך אחר מניב לך עשרה שקלים - לא חראם על הארטיק? | איצלה כץ בטור דעה (חרדים)