כיכר השבת

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"פרוייקט 0" • הפרק הרביעי

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11
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בטקס חגיגי

כיכר השבת|מקודם
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במוקדי התורה והתפילה

אסף מגידו|מקודם

"ללא דופק ונשימה"

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ההנצחה הטובה ביותר

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השר אוריאל בוסו:

כיכר בשיתוף איחוד הצלה|מקודם

ניצלה פעמיים

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2

דום לב?

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3

'כזה עוד לא היה'

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72
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כיכר בשיתוף מד"א|מקודם

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כיכר בשיתוף איחוד הצלה|מקודם
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kikar.co.il בשיתוף מד"א|מקודם
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בטקס מרשים

kikar.co.il בשיתוף מד"א|מקודם
כיכר השבת
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