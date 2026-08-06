'כיכר השבת' בפרק הדרכה קריטי במיזם הלאומי "פרויקט 0" • משה מנס ירד אל קו החוף למפגש מציל חיים עם יהודה פרנקל ואנשי מגן דוד אדום • ניפוץ המיתוס המסוכן של לחיצות על הבטן, הדרך הנכונה לזהות חוסר נשימה ב-5 שניות, ואיך כל אחד מאיתנו יכול להפעיל דפיברילטור ולהציל חיים עוד לפני הגעת הניידת • "אל תפחדו, אתם הידיים והלב שמזרימים דם למוח!" • צפו (פרוייקט 0)
בטקס חגיגי שנערך בכפר חב"ד נחנך האמבולנס החדש שישמש את מתנדבי מד"א-הצלה כפר חב"ד והמושבים | האמבולנס מצטרף לתחנת מד"א במושב יגל, כאשר במעמד חנוכת האמבולנס חולקו עשרות מכשירי דפיברילטור מתקדמים לכוננים | האמבולנס, השישי במספר בגזרת יישובי שדות דן צפוי לחזק את מערך רפואת החירום באזור (בריאות)
מהלך הצלת חיים חסר תקדים בעיר התורה והחסידות: הצבת עמדות מכשירי מפעם (דפיברילטורים) מצילי חיים של 'איחוד הצלה' בעשרת מוקדי התורה והתפילה המרכזיים בעיר | העמדות והמפעמים נתרמו ע"י ידיד הארגון ד"ר ר' מיכאל בונצל לאור פסק הגר"י זילברשטיין ש'חשובה היא מכל הצדקות' (חרדים)
בערב הוקרה מיוחד שנערך עבור מתנדבי איחוד הצלה, נתרם באופן מפתיע - לזכרו של החייל מלאכי יהודה הררי הי"ד שנהרג בקרב קשה ברצועת עזה במהלך המלחמה האחרונה - אופנוע-אמבולנס חדש שישמש מכשיר קריטי להצלת חיים | מי שיזכה להשתמש באופנולנס החדש הוא לא אחר מאביו של הלוחם, טל הררי, המתנדב כבר שנים רבות בארגון החסד (בארץ)
איחוד הצלה קיים במלון ציפורי, ארוע השקת רכב ואופני חירום לסניף טבריה וסובב כנרת. בארוע הביעו הוקרה למתנדבי הסניף. • בחלק המרגש של הערב הושקו חמישה דפיברילטורים (מפעמים) מצילי חיים, במעמד שר הבריאות ראש העיר ובני משפחות הנופלים מהעיר טבריה (חדשות, בריאות).
מגן דוד אדום ממשיך לקדם את המיזם המציל חיים לשירות הציבור, במסגרתו מוצבים מאות מכשירי דפיברילטור במרחב הציבורי בערים רבות בארץ • לאחרונה הותקנה עמדת דפיברילטור ראשונה בקרית יערים, אשר בזכותה כל אזרח יוכל להציל חיים בעת חירום, ללא צורך בידע רפואי מוקדם (בריאות, מקודם)
בפגישה שנערכה במעונו של האדמו"ר מפיטסבורג, בירך האדמו"ר את מתנדבי 'מד"א – הצלה דרום'. מנכ"ל 'מד"א – הצלה דרום' הרב מנדי שוורץ סקר את פעילות הארגון והמתנדבים. מכשירי דפיברילטור להצלת חיים הוענקו לארבעה מתנדבים (בריאות, שיווקי)