כוחות משטרה גדולים ממחוז מרכז פועלים כעת במספר זירות בשרון, בהן עבר חשוד וירה באזרחים ישראלים. עד כה ידוע על נרצח ומספר פצועים בזירות שונות • כעת נערכות סריקות אחר חשודים נוספים ואיסוף ממצאים במקום, חשוד אחד נלכד | נסיבות האירוע - שככל הנראה מדובר בפח"ע - נבדקות (חדשות משטרה)
חברת הכנסת מיכל וולדיגר מפנה אצבע מאשימה לעבר משרדי הממשלה ורשויות הרווחה לאחר רצח האברך בבני ברק | "האם הדוקר קיבל מעטפת ראויה? מי רואה אותו בימים של השיגעון?" | הביקורת מציפה מחדש את הוויכוח על הטיפול במשברים נפשיים (חרדים)
האברך הרב ישי פור זצ"ל כבן 50 נפטר לפני זמן קצר בבית החולים תל השומר, לאחר שנדקר הבוקר בכולל חזון איש • המשטרה ממשיכה במרדף אחר הדוקר שנמלט מהזירה | הרקע לדקירה עדיין לא ברור, אך ככל הנראה מדובר באדם מעורער בנפשו (חרדים)
סערה בוועדה לזכויות הילד בעקבות דברי פעיל הליכוד רפי קדושים על רצח הנער בפתח תקווה. הדיון נערך על רקע נתונים מדאיגים המצביעים על זינוק במספר התיקים הפליליים לבני נוער, כאשר קדושים הציע לשלב עבריינים לשעבר כמדריכים בבתי הספר | צפו (פוליטי, בארץ)
כינוס יסוד מרגש לרשת כוללי יום שישי של 'באר התלמוד' |שילוב של אסון כבד ועוצמת נפש בלתי רגילה, שהגיע אלינו משכונת בורו פארק שבארה"ב | דרמה בברוקלין: אחרי מצוד שנמשך למעלה משבוע המחבל הסגיר את עצמו (מעייריב)
האלימות והפשיעה במגזר הערבי - תיעוד מקרוב: שני אחים מנוף הגליל הואשמו בדקירת צעיר בפניו בכפר אכסאל בצפון לאחר ויכוח על צפירה בכביש | המשטרה הגישה כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים | צפו ברגעי התקיפה הקשים (משפט, בארץ)
בחור חרדי צעיר נמלט מניסיון דקירה בקראון הייטס לאחר שהתנגשות אקראית ובלתי מכוונת עם רוכב קורקינט חשמלי בצומת בברוקלין הפכה לניסיון דקירה | מתנדבי "שמירה" הגיעו למקום, אך החשוד הספיק להימלט (חרדים בעולם)