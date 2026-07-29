על קברו של אחד מגדולי האמוראים, רבי אושעיא איש טיריא, נהוג לעלות בט"ו באב שם נהוג לעשות את סגולת ההקפות סביב הקבר | חמש דקות ירידה מהציון ישנו מעיין עין טיריא. נחל פקיעין זורם לצידו, יש סככת צל ספסלים ונקבות מים לצד באר חסומה | ישראל שפירא עם ההמלצה החמישית לבין הזמנים (טיולים)
ראש הממשלה בנימין נתניהו השתתף הערב עם צוותו בכנס ראשי הרשויות הדרוזיות והצ׳רקסיות בים המלח, יחד עם יו״ר מרכז השלטון המקומי חיים ביבס, המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית השייח מוואפק טריף, יו״ר פורום ראשי הרשויות הדרוזיות והצ׳רקסיות וראש מועצת כסרא סמיע יאסר גדבאן וראשי הרשויות | נתניהו נאלץ לסיים לצורך שיחה עם הנשיא טראמפ (חדשות)
איך ניצלו אלפי דרוזים מטבח דאעשי בזכות התערבות חיל האוויר, מדוע הונפו דגלי ישראל בסווידא, ומה הקשר המדהים בין יציאת מצרים למלחמה בטרור האסלאמי הקיצוני? הבכיר הסורי בריאיון מיוחד ל'כיכר' | צפו (אחבאר כיכר)
חסיד ירושלמי לצד שייך' דרוזי, שניהם לבושים בשחור, עמדו זה לצד זה וחזרו על הקריאה - "הציבור החרדי תומך באחינו הדרוזים – משה רבנו ויתרו דיברו ביידיש" | תיעוד של אהבת חינם שחתם סדרה תיעודית מרתקת על חיי הדרוזים ברמת הגולן (חרדים)
בסאם אבו עואד, דרוזי ישראלי מבוקעתה, חושף בריאיון בלעדי עם ישראל שפירא את החזון הדרוזי למדינה עצמאית
מלאה | לדבריו, "היישובים הישראלים בגולן יחיו תחת שלטון דרוזי", והוא מדגיש: "לא
אוטונומיה - מדינה אמיתית או כלום" | הוא מתרפק על העבר: "בזמן של הנשיא אסד בסוריה היה טוב לכל העדות -
סטודנטים למדו בחינם והיתה סובלנות מלאה" | צפו בריאיון (חדשות)
בימים האחרונים הועברו לידי כוחות הרפואה הדרוזים בדרום סוריה 5 אמבולנסים של מגן דוד אדום שיצאו משירות מבצעי, בתיאום מלא ובהסכמת התורמים, כצעד הומניטרי שנועד לחזק את יכולות הצלת החיים בכפרים הדרוזיים בדרום סוריה | כל אחד מחמשת האמבולנסים צוידו בתיקי ציוד רפואי לחובשים ולרופאים (חדשות)
מאז הדחתו של נשיא סוריה לשעבר אסד ועלייתו של א-שרע, ישראל העבירה לכוחות הדרוזים מאות נשקים, בעיקר שלל שנאסף בלחימה נגד חיזבאללה וחמאס | במקביל, לאחר נפילת המשטר החלו ישראל והדרוזים לדון באפשרות להקמת מדינה דרוזית עצמאית (צבא ובטחון)
לאחר שביקר במקומות הקדושים ביותר לעדה הדרוזית ממשיך ישראל שפירא, חוקר ארץ ישראל, מזרחה לרמת הגולן, שם מתגלה סיפור מורכב של זהויות כפולות, גבולות משתנים וקהילה שרובה המוחלט נאמן למדינת ישראל | האבל במגרש הכדורגל (בארץ)
בפעם הראשונה מאז שהצרפתים פירקו את המדינה הדרוזית האוטונומית בשנת 1936, הדרוזים מעלים רשמית את דרישת העצמאות | השייח' חִכְּמַת סַלְמַאן אל-הִיגְ'רִי הכריז על דרישה לעצמאות דרוזית בהר הדרוזי | האם זה טוב לישראל? (בעולם)
במה שנחשב רעידה אדמה מדינית בסוריה, הקונסול הסורי בדובאי זיאד זהר א-דין הכריז על עריקתו מהשלטון הסורי הנוכחי במחאה על מעשי הטבח בהר הדרוזים בדרום סוריה | זהר א-דין הודיע גם על תמיכתו בקריאה להקים ישות נפרדת לדרוזים (העולם הערבי)