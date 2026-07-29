כיכר השבת

עוד כתבות על דרוזים:

ט"ו באב בצפון

|

הגזרה מתחמתת

||
3

ריאיון מרתק בזווית אחרת

|

היסטוריה ואקטואליה

||
5

היסטוריה ואקטואליה

|

היסטוריה ואקטואליה

||
2

בסאם אבו עואד בריאיון בלעדי

||
20

מהלך הומניטרי חשוב

|

היסטוריה ואקטואליה

|

תמיכה בצללים

|

היסטוריה ואקטואליה

|

היסטוריה ואקטואליה

|

היסטוריה ואקטואליה

||
1

היסטוריה ואקטואליה

|

היסטוריה ואקטואליה

|

"רצח עם בהוראת ההנהגה"

|

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר