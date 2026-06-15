עשרות מפגינים זרמו לתחנת הדלק באופקים וחסמו את הצומת בעקבות מעצרו של האברך אביאל כהן בן 22 בידי המשטרה הצבאית • האב במונולוג קורע לב בזירה: "תלשו אותו מהרכב, אמא שלו עיוורת ואשתו נשארה לבד בלי רישיון" • צפו בתיעוד (חרדים)
בהתאם להערכת המצב המבצעית, פיקוד הדרום אישר את פתיחתם של מסלולי טיול בנגב שהיו סגורים לציבור בשל המצב הביטחוני. בצה"ל מבהירים כי חלק משטחי האש יישארו פעילים, ומדגישים כי כל כניסה לשטח צבאי מחייבת תיאום מראש למניעת סכנת חיים | המשטרה תסייע בסגירת יערות המוכרזים כמסוכנים (צבא וביטחון)
מיד לאחר חג הפסח ובצל המתיחות הביטחונית, אלפי בחורים הדרימו למתחם פעילות ייעודי בדימונה ולפארק ירוחם. ממסלולי אקסטרים, מתחמי הרצאות וארוחת בשרים ענקית שחתמה כל יום פעילות • צפו בתיעוד ממתחם האיחודצ׳ה (עולם הישיבות)
כוחות משטרה בדרום ממשיכים במצוד אחר רביע אבו עראר טאלקת, המוגדר כ"מסוכן ביותר", אשר חשוד במעורבות ברצח מזעזע שהתרחש על רקע סכסוך משפחתי עקוב מדם בפזורה הבדואית. לפי החשד, החשוד, שנמלט מזירת האירוע, ביצע ירי מנשק צבאי מסוג M16 גנוב (בארץ, חוק ומשפט)
פעילות קו הרכבת מהנגב המערבי למרכז מתחדשת אחרי שנתיים של מציאות ביטחונית קשה ועבודות על המסילה | ברכבת ישראל מבטיחים שעם הפעלת הקווים החדשים זמני הנסיעה מהדרום למרכז יתקצרו עד 20 דקות, לצד הרחבת שעות הפעילות עד חצות וחידוש השירות בימי שישי ובמוצאי שבת | כל הפרטים על המסלולים החדשים וזמני הנסיעה (תחבורה)
במהלך היום נרשמו טמפרטורות קיצוניות ברחבי הארץ, עם שיאים חדשים שלא נראו כמותם - מזה זמן רב | באיחוד הצלה מבהירים: "השרב הכבד והאובך עלול לסכן חיי אדם, בדגש על תינוקות, ילדים, קשישים ומוגבלים, תנו דגש על מניעת שכחת ילדים ופעוטות בכלי רכב" (בארץ)
גם הלילה: עשרות אזעקות נשמעו בעקבות השיגורים מאיראן | התקיפות בלב טהרן: בצה"ל המשיכו בהשמדת מטרות צבאיות, גם באזור 'פורדו'| מלחמת 'עם כלביא' במספרים: כמה טילים שוגרו, וכמה אזרחים נפצעו?| חשיפת 'כיכר': עשרות מוסדות חרדים בסכנת סגירה מיידית | ארי כהן מסכם לכם את החדשות הדרמטיות והחשובות של היום (חדשות היום)
שוטר יתחנת באר שבע עצרו 7 חשודים בחשד לסחיטה וגביית דמי חסות מעסקים באזור תעשיה בדרום | החשודים פעלו לפגוע בעסקים בדרך של ירי, הצתה, וגניבה | המשטרה: "קוראים לבעלי העסקים שנפגעו בצורה כזו או אחרת - להגיש תלונה" (בארץ)
בהודעה משותפת, המבקר מתניהו אנגלמן והרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, סיכמו על מתווה, תחילת הביקורת בנושאי הליבה של אירועי 7/10 | הביקורות עוסקות במגוון נושאים כמו השקיפות בעיני האויב, רישוי ואבטחת המסיבה ברעים, ואבטחת ערי הדרום (צבא)
אלוף פיקוד הדרום נחשב לדמות מובילה בצה"ל, המייצגת מנהיגות שקולה ואחראית. עם זאת, אירועי שמחת תורה בשנה שעברה עלו שאלות על סגנון הפיקוד שלו, במיוחד בנוגע ליכולת להגיב למצבי חירום ולצאת מהמסגרת השבלונית | ניתוח כתב ידו מציג את תכונותיו הבולטות, לצד האתגרים שעמדו בפניו באותו יום קריטי (חדשות)
במסגרת ההחלטה, הפינויים יוארכו, ומענקי עידוד עבודה יוענקו לתושבי היישובים המפונים | השר אלקין: "נחושים להמשיך במאמצים לשיקום הצפון והדרום – זהו חלק מייעודנו הלאומי" | השר סמוטריץ': ״מייצרים ודאות ומשקמים - זו חובתנו המוסרית וזו זכות עצומה״ (בארץ)
הערב (חמישי) יום שני של חנוכה הגיע סגן השר אורי מקלב להדלקת נרות חנוכה במסוף הארזים בירושלים יחד עם רב המסוף, הרב דוד מרכוס | בתיעוד מיוחד שהגיע לידי 'כיכר השבת' נראה סגן השר מקלב כשהוא פועל באופן אישי לסדר אוטובוס חלופי לדרום עבור נער צעיר בכדי שישוב לביתו עוד הערב (חרדים)
פריצת הענק לבסיס והמתקפה של הפלס על בן גביר | האפליקציה החדשה של פיקוד העורף - תגיע גם לקומה הכשרה | הצעיר החרדי מבית שמש מסתבך: הודה בקשר עם איראן | הראשל"צ מתריע: התופעה קטנה, כדאי לעצור אותה כעת | כן ירבה: מעקב מיוחד אחרי עולם התורה בדרום (מעייריב)