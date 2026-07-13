פרסום ראשון ב'כיכר': מהפכת "חוק אובר" על סף גניזה מוחלטת | למרות שהצעת החוק עברה במליאת הכנסת בקריאה ראשונה, שר האוצר סמוטריץ' ומנכ"ל משרדו ישראל מלאכי תוקעים את המהלך ומסרבים לתקצב את הפיצויים לנהגי המוניות | כל הפרטים על המתווה שנפסל והמלכוד הפוליטי של יוזמי החוק (חדשות, חרדים)
מייסד רשת ישיבות ההסדר החרדיות בראיון מקיף על החלטה הדרמטית והבעיה של הבחורים בישיבות שלו | משה בן זקן חושף בראיון את מספר הטלפון שלו ומבקש שתתקשרו אליו ישירות | מה לא כתב נתניהו בבקשת החנינה שלו והעוקץ בנתב"ג | דבר ראשון עם המגיש מאמריקה (אולפן כיכר)
השבוע בתוכנית: תקצוב הטיסות לאומן וסערת העריקים בגבולות | ישראל פרוש רציני "שהוא ישרוף את המדינה" | המספרים מאחורי הגיוס לחטיבה החרדית | האם ה'שבבניקים' שהתחילו לצוץ בכלי התקשורת אומרים את מה שגדולי הדור הורו? | ולסיום, האם רודפים את הדרייברים רק בגלל שהם חרדים? | צפו (דבר השבוע)
בחורי ישיבה שנקלעו לתאונה
עוררו שאלה משפטית מורכבת ביחס לביטוח, לאחר שהתברר כי מי שלקח אותם הוא דרייבר שעובד בשחור | עו"ד ארביב, נאבק בשבילם והצליח להוציא שלושה מיליון שקלים פיצוי מהביטוח, אך יש לו כמה נקודות חשובות שצריך לשים לב אליהן (חדשות משפט)
רשות המסים בדיון בכנסת: "הגענו למחוללים כולל למי שהמציא את התוכנה" | משרד התחבורה: "נלחמים בתופעה בכל האמצעים" | המשטרה: "נרשמו 177 דוחות ב-4 שנים | היו"ר ביטן: "לשקול להכניס את אובר ולפצות את נהגי המוניות" (בארץ)
עולם הדרייברים פרח בשנים האחרונות בחברה החרדית והפך לתעשיית ענק, בה מתגלגלים בכל חודש מאות אלפי שקלים, אולי גם מיליונים | כדי להבין איך זה עובד, צללנו לשיחה עם ר', דרייבר שעובד כבר שנים בתחום ומתגורר בביתר | כמה מרוויח דרייבר לחודש? למה זה לא חוקי? והאם דרייבר מפחד להיתפס? | כל מה שרציתם לדעת על עולם הדרייברים החרדים (מגזין)