מסכת אירועים מסמרת שיער בכביש 44: הוגש כתב אישום חמור נגד הנהג שדרס למוות רוכב קורקינט חשמלי והפקיר אותו | מפרטי החקירה שנחשפים כאן במלאם עולה תמונה מבהילה: כיצד התעלם הנהג מאזהרות הנוסעים באומרו "זה רק עמוד", מדוע פתח במרדף פרוע ברכבו דווקא אחר הילדים שהיו עמו, ומה עשה כשחזר שוב לזירת האסון רגע לפני שנמלט ללוד? הפרשה המלאה (בארץ, משפט)
כמעט 4 ימים אחרי הדריסה בכביש 1 סמוך למחלף בן שמן: הנהג שפגע בבחור ישיבה בן 20 במהלך הפגנת הפלג הירושלמי טרם נעצר | לפי גורמים במשטרה, רק אתמול הצליחו החוקרים לזהות את הנהג החשוד, אך עד כה הוא טרם אותר ומסתתר מפני המשטרה (משטרה, חרדים)
בית משפט השלום שלח לכלא את מאמן הכדורגל חיים סירוטקין שדרס חמישה מפגינים בתל אביב באפריל 2024, ופסל את רישיונו לארבע שנים. בגזר הדין הנוקב נחשפו הצהרות הנפגעים על החרדות, הסיוטים והפגיעה בחופש הביטוי הציבורי (משפט)
טרגדיה מחרידה בניו יורק: שני בני אדם נהרגו ושלושה נוספים נפצעו קשה לאחר שרכב ובו נהג החשוד בנהיגה בשכרות דהר אל תוך מדרכה הומה אדם במנהטן. בין ההרוגים, אב לשלישייה בני שנתיים, שהמתין באותם רגעים לאמו שחזרה באוטובוס, ומאבטח בניין שסיים את משמרתו | לאחר חקירה התברר כי הנהג הדורס הוא חבר ילדות קרוב של הקורבנות, שהתגורר במרחק של שני בלוקים בלבד מזירת התאונה הקטלנית (בעולם)
הולכת רגל כבת 20 נהרגה כתוצאה מפגיעת רכב ברחוב מנחם בגין ברחובות | יוסף חיים מלוקה שהגיע ראשון לזירה חובש איחוד הצלה מסרו: "נמסר לנו בזירה שמדובר בהולכת רגל שנפגעה מרכב פרטי, עוברי אורח סיפרו שבדרכה למרחב מוגן בעקבות האזעקות נפגעה מרכב, למרבה הצער נקבע מותה בזירה עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבלה" (בארץ)
כוחות גדולים של צה"ל ומשטרה מנהלים מצוד נרחב אחר מחבל שניסה לפגוע בשוטרים סמוך לבית ג'אלה • המחבל נסע לאחור, פגע בניידת ונמלט לכיוון בית לחם למרות ירי לעבר גלגלי הרכב | כוחות מחטיבת עציון חוסמים צירים מרכזיים (צבא וביטחון)
על הנהגת בת ה-82, שהורשעה בהפקרה לאחר שדרסה למוות את רפאל אדנה בן ה-4.5 בנתניה לפני יותר משנתיים, נגזרה שנת מאסר אחת בפועל, לצד פיצוי כספי | לפי בית המשפט, למרות שידעה על הפגיעה, המשיכה בנסיעה ולא הגישה עזרה (חדשות, משפט)
בתוך ימי השלושים לדריסתו המזעזעת של הבחור נפתלי צבי קרמר ז"ל, התכנסו תושבי הישוב לעצרת התעוררות מרטיטה • המרא דאתרא הגאון רבי משה מנדלזון יצא במתקפה חריפה נגד רשויות החוק ששחררו את הנהג: "כמו בפוגרומים ברוסיה - מתירים את דמם של החרדים" • כזכור, התיעוד מהאוטובוס חשף כי הנהג האיץ בכוונה לעבר קבוצת הבחורים (חרדים)