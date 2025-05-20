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עורר הקהל לתשובה 

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הדרשנים בע"מ

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בשומרי אמונים

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צפו

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שיעור בויז'ניץ • צפו

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13
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הדרשה אחרי הפרישה

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31

הדרשה של ראש המוסד

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2
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3

תגובות סוערות לדברי מרן

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28
כיכר השבת
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