לומדי
הדף היומי במסכת שבועות דף י"ט,
עסקו השבוע באמורא רב
ששת שהחליף דבר בשם אומרו |
האם יש איסור לומר דבר
תורה בשם משהו שלא אמר אותו? ובאיזה דבר תורה ניתן
להקל בכך?
| וגם האם אין להסתמך
על אדם סגי נהור?
(יהדות,
הדף-היומי)
פרשת
השבוע – ויקהל עוסקת באיסור הבערת אש
ביום השבת |
האם הכוונה גם לאש
הכעס?
ובאיזה יום היא עלולה
לפרוץ ביותר?
| כיצד נזהה האם דברי
הדרשן מכוונים אל האמת הגם שרחוקים מן
פשט הפסוק?
| "אין משיבים על
הדרוש"
(יהדות ואקטואליה)
אלפי חסידי באבוב שהתאספו השבוע לאמירת סליחות ראשונות בצל האדמו"ר מבאבוב, הופתעו כאשר לראשונה עלה האדמו"ר על מעלות ארון הקודש, ופתח בדברים לפני אמירת הסליחות בה עורר החסידים להעתיר עבור ישועת כלל ישראל | האדמו"ר נימק את דרשתו לעת זו, לאחר שבשבת סליחות לא עלתה בידו לעורר הציבור בדברים, ואיך ניתן לגשת לאמירת סליחות בלי דברי התעוררות, לכן נשא דברים כעת (חסידים)
החוברת "נאה-דורש" מציעה שיטה חדשה ומקורית לדרשות קצרות, זכירות ויעילות - ולא רק לשבת הגדול. העיקרון הפשוט מבוסס על משפט אחד שמסביר איך לקחת כל רעיון תורני ולהפוך אותו לדרשה מוצלחת. אריאל שרפר מסביר (תרבות)
במהלך ימי חול המועד של חג הסוכות הגיע גאב"ד קארלסבורג למסור דרשה מיוחדת שכללה פלפול תורני ושאלות ותשובות בהלכה, בביהמ"ד הגדול בשיכון סקווירא • לאחר השיעור שהתקיים בהשתתפות אלפי חסידים נכנס גאב"ד קארלסבורג אל מעונו של כ"ק האדמו"ר מסקווירא ושוחח עמו בדברי תורה ובענייני השעה • צפו בתיעוד של צלם מגזין "די וואך" (סוכות)
ראש צוות המו"מ הפלסטיני סאיב עריקאת מגיב לדבריו של הרב עובדיה יוסף: "זו קריאה לרצח עם נגד הפלסטינים". יו"ר בל"ד ג´מאל זחאלקה ליועץ המשפטי לממשלה: העמד את נשיא מועצת חכמי התורה לדין. דובר הרשות הפלסטינית, רסאן אל-ח´טיב, מגנה. וראש-הממשלה נתניהו: "זו לא עמדת הממשלה" (חדשות)