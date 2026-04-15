ההתרסקות בסקרים ומשבר ההנהגה: סוף דרמטי למשבר ההנהגה בש"ס | ארדן יוצא למלחמה: "מי שקורא לי אנטי-חרדי שקרן" | פיצוץ בין ארגון 'דרשו' לישיבת בית מתתיהו | ההצלחה ברישום הולידה אוהל ענק: כך נפתח זמן אלול בישיבת שערי שמועות | עוצמות של חוויות רוחניות בויז'ניץ | חשיפה: עצרת תפילה ומחאה דרמטית בגבעת הישיבה פוניבז' (מעייריב)
בסדרת פגישות חירום עם בכירי ממשל טראמפ וראשי הקונגרס, הגיש נשיא דרשו הגר״ד הופשטטר דו"ח חריף המזהיר מפני התפרצות אנטישמיות חסרת תקדים שהפכה ל"מיינסטרים" בארה"ב ובעולם | השליח המיוחד מארק ווקר אמר בפגישה כי הוא מתכוון בעקבות הדברים לדרוש גישה אגרסיבית הרבה יותר: "זהו סרטן חברתית שיש להדביר בעוצמה" | והמסר המהדהד ליהדות התפוצות: "אל תגיעו למצב שבו תצטרכו להסביר לנכדים שלכם למה עמדתם מנגד" (חרדים)
בשבת האחרונה הפכה העיר סטמפורד שבקונטיקט למגדלור של תורה, עם קיומו
של 'כינוס עולם התורה' – הוועידה השנתית ה-30 של ארגון 'דרשו' | המעמד האדיר נערך
השנה בסימן שלושה עשורים של הרבצת תורה והוא נערך בהשתתפות אלפי צירי דרשו שהגיעו
מכל רחבי ארצות הברית וצפון אמריקה (חרדים)
הנבחנים שהגיעו מכל רחבי הארץ חברי תכניות הדגל של 'דרשו' קניין הלכה וקניין ש"ס | גדולי ישראל שביקרו במבחן הגדול הביעו את הערכתם וברכתם לעמלי התורה שזכו לקנייני נצח בידיעתה | בסמוך למבחן התקיימו מעמדי ריתחא דאורייתא עם גדולי ראשי הישיבות (חרדים)
אלפי תלמידי ישיבות קטנות השתתפו במעמד סדר הכנה של ארגון 'דרשו' לקראת המעבר לישיבות גדולות | במעמד נשאו דברים גדולי ראשי הישיבות שחיזקו את הבחורים | ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש קרא לבחורים להתחזק, לא להרפות מהתורה ולא להיגרר לניסיונות גיוס לצבא (ישיבות)
רבבות תושבי אירופה התכנסו השבוע ביום ראשון למעמד סיום מסכת 'שבת' בעמוד היומי, סיום מסכת 'בבא בתרא' בדף היומי, וסיום סדר 'זרעים' בירושלמי שנערך ברוב עם ב'אצטדיון הקופר בוקס' בלונדון | הגה"צ גאב"ד ציריך ערך את הסיום | צפו בתיעוד (חרדים)
רבבות תושבי אירופה יתכנסו ביום ראשון הקרוב למעמד אדיר ורב רושם שייערך באצטדיון הענק 'הקופר-בוקס' במרכז לונדון | בכינוס האדיר ישתתפו רבבות בני תורה מכל רחבי אירופה, ובראשם מרנן ורבנן גדולי ישראל מהארץ ומחו"ל שישאו דברים במעמד | כל הפרטים (חרדים)
חבר המועצת ורה"י הגרמ"ה הירש, נחת בסוף שבוע שעבר ממסע הצלת עולם התורה באנגליה בראשותו של הגר"ד, ומיד לאחר מכן - בליל שישי התכנסו כ-4000 בני ישיבות קטנות למעמד "סדר הכנה" שע"י
"דרשו" לקראת עלייתם לישיבות גדולות בראשותו | במשא המרכזי שנשא ביאר ראש הישיבה את מהותו של בחור בחור ישיבה הממית עצמו באהלה של תורה | צפו בתיעוד (ישיבות)
חברי מועצת החכמים "סוגרים" על יו"ר מפלגת ש"ס | עצרת מחאה גדולה של העדה החרדית עם הפלג הירושלמי | טקס פרידה חריג ונדיר מהרבנים הראשיים | הקנס על "חילול השבת" | שבת בישיבת פורת יוסף | העצה של ראש הישיבה לבעיית הגיוס (מעייריב)
תיעוד וידאו מהאדמו"ר החדש של ביאלה | לפני חודשיים השתתף הרבי מביאלה שזה עתה הוכתר כאדמו"ר, במסע תפילות ורחמים בוינה, יחד עם ארגון 'דרשו' | היסוד של הצדיק, להתמסר לכלל ישראל ולוותר על המדרגות האישיות שלו (חסידים)
אלפי משתתפים מכלל קהילות הקודש במקסיקו התכנסו למעמד תחת הכותרת "מאוחדים עם התורה" בראשות ראשי הישיבות, רבני הקהילות והדיינים במדינה • מארץ ישראל הגיעו במיוחד הגאון הגדול רבי יצחק אזרחי, הגה"צ רבי רפאל אבוחצירא • היום מעמד הסיום הגדול בארגנטינה (בעולם)
ביום שני ייערך מעמד הסיום באולם ה"סופיום זאלה" בווינה, שבו נערכה הכנסייה הגדולה לפני מאה שנה בהשתתפות מאה רבנים מישראל ומהעולם • מעמד תפילה בהשתתפות גדולי הדור וראשי הישיבות על ציונו של מרנא החתם סופר זי"ע בפרשבורג • בסוף השבוע הסיום הגדול בארה"ב • בעוד שבועיים, בארגנטינה ובמקסיקו (בעולם)
תכנית לימוד חדשה לכלל ישראל – להרבות הזכויות בתקופה זו שזקוקים אנו לחסדי שמים מרובים • מעמדי פתיחה נערכו בבתי מרנן ורבנן גדולי ישראל • נכון לאמש למעלה מ-400 שיעורים חדשים ברחבי תבל, מאות קהילות קודש וכוללי ערב כבר הצטרפו לתכנית החדשה (חרדים)
המהפכה התורנית נמשכת במלוא העוז: בארגון 'דרשו' משיקים תכנית חדשה שתתחיל בר"ח חשוון הקרוב, התוכנית נקראת - 'העמוד היומי', והיא תאפשר לימוד של עמוד אחד ביום בארבע רמות לימוד, עם חוברת מיוחדת 'עיון העמוד' שתחולק מידי חודש | כל הפרטים (חדשות חרדים)
כפי המסורת הנהוגה מזה כעשרים שנים, נערך סדר הכנה לאלפי בחורי ישיבות קטנות מהארץ ומהעולם, שעולים בשנת הלימודים הבאה לישיבות גדולות | הכנס היה בראשות גדולי ראשי הישיבות - הגר"ד כהן והגרמ"ה הירש • צפו בגלריה (חדשות חרדים)