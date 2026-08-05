בדוח איומים דרמטי שמפרסם המטה ללוחמה בטרור בהולנד, שובצה ישראל לראשונה לצד איראן ורוסיה כמדינה המפעילה השפעה זרה. המהלך מעורר סערה חסרת תקדים, בעוד ירושלים דוחה את ההשוואה על הסף ורואה בכך עיוות חמור של מאבק לגיטימי באנטישמיות (בעולם)
אוהדי קבוצת הכדורגל של נבחרת מרוקו יצאו למהומות בלונדון ובהאג אחרי ההפסד לנבחרת צרפת במונדיאל | במהלך העימותים האלימים עם כוחות המשטרה המקומיים, קראו המוסלמים הכובשים את ערי אירופה קריאות מחרידות של עידוד ארגוני הטרור ולהשמדת העם היהודי כפי שהיה בתקופת השואה האיומה (בעולם)
ראש ממשלת הונגריה הנבחר פטר מגיאר התייחס ליחסים עם ישראל במסיבת עיתונאים ראשונה • הבטיח המשך חסימת החלטות באיחוד האירופי נגד ישראל • אך הודיע על כוונה להחזיר את הונגריה לבית הדין בהאג שממנו פרש אורבן | הקהילה היהודית מגיבה (בעולם)
הארגון "הינד רג'אב", המתמחה באיסוף מידע נגד חיילי צה"ל, דרש מבית הדין הפלילי הבינלאומי להוציא צווי מעצר לרמטכ"ל זמיר, למפקדי חיל האוויר ויחידות מודיעין בכירות – בטענה למעורבות ישירה בחיסול עיתונאים פלסטינים במהלך הלחימה בעזה מול ארגוני הטרור (בעולם)
הדמוקרטים בסנאט הפילו את חוק הסנקציות נגד בכירים בהאג, לאחר שכל הדמוקרטים הצביעו נגד חוץ מג'ון פטרמן | מוקדם יותר, דיפלומטים אירופאים בכירים הזהירו כי הסנקציות יערערו את שלטון החוק הבינלאומי ויסכנו חקירות פשעי מלחמה ברחבי העולם, כולל באוקראינה • החוק קודם בעקבות צו מעצר שהוצא נגד נתניהו וגלנט (מדיני)
מי שפועלת כנגד ישראל מתחילת המלחמה,
מהגשת התביעה לביה"ד בהאג ועד ארגון הפגנות בקמפוסים ובערים, היא ברית בין תנועות אסלאמיות דתיות ("ירוקות") ובין תנועות שמאל
אתאיסטיות ("אדומות") | כיצד נוצר החיבור המוזר בין ארגוני שמאל חילוני
קיצוני התומך בזכויות אדם, ליברליזם וחופש דת, לבין האסלאם הפוליטי התומך בדיכוי
נשים, כפייה דתית, וזהות דתית קיצונית? (בעולם)
קארים חאן, התובע הכללי של בית הדין הפלילי בהאג לקח לידיו סמכות שאין בידיו להוציא צווי מעצר נגד ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון יואב גלנט, למרות שישראל אינה מכירה בסמכות השיפוט של בית הדין | להלן רשימה מפוקפקת במיוחד של דיקטטורים ומנהיגים אשר על ראשם צו מעצר מטעם בית הדין הפלילי, והמדינות הנוגעות (בעולם)
שגריר ישראל לאו״ם גלעד ארדן תקף את החלטת תובע בית הדין במהלך דיון מיוחד של מועצת הביטחון: ״זהו יום שחור לבית הדין ולקהילה הבינלאומית, מדובר בציד מכשפות שמונע משנאת יהודים ואינטרסים פוליטיים. ה-ICC הפך לנשק בידי פושעים ורוצחים!״ (מדיני)
בצל הדיווחים על עיכוב בעסקה מול חמאס ודיוני הקבינט, עשרות מבני משפחות החטופים הפגינו בסמוך לבתי השרים גלנט וגנץ ודרשו מהם להסכים לעסקה שתחזיר את השבויים לבתיהם | כמאה מבני משפחות החטופים הגישו תלונה בבית הדין הבינלאומי בהאג נגד ראשי החמאס וצעדו בקריאות למען החטופים (חדשות)
משלחת ישראלית של נציגי קורבנות הטבח ומשפחות החטופים, נחתו לפני מספר שעות בהולנד, על מנת להגיש תלונה רשמית בבית הדין הבינלאומי נגד חמאס | מאות יהודים ותומכי ישראל הגיעו מול בית הדין הפלילי בהאג, כדי לתמוך במשפחות • תיעוד (חדשות)