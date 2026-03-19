הרמטכ"ל מגן על החלטתו בעניין הפצ"רית המודחת וטען להגנתו כי קופת צה"ל ריקה, אך הוא עוסק רק בביטחון ישראל; "לא ניגרר לנושאים שעשויים להסיט את המיקוד והמוכנות שלנו" • במערכת הפוליטית מיהרו לתקוף את הבקשה החריגה של זמיר וטענו כי מדובר ב"דמי שתיקה לפצ"רית שפשעה" | הפרטים (צבא וביטחון)
הפרשן הכלכלי הבכיר עידן גרינבאום פרגן בצורה יוצאת דופן ליו"ר ועדת הכספים וחבר-הכנסת משה גפני, במהלך ראיון לתוכניתו של מרדכי לביא בקול ברמה: "אני מסיר את הכובע בפני חבר-הכנסת גפני. הוא שועל. לא בטוח שפקידי האוצר מבינים את התרגילים שהוא עשה להם". האזינו