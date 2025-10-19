האברך זלזל במלמד ואמר לו משפט מתנשא, כך הוא ענה | הבחורים מאוכזבים אך זה לא מצדיק את ההתנהגות בשולים | הגבורה של החטוף הנפאלי | מי מחליט במפלגה, הרבנים או הפוליטיקאים? | מי אחראי לפיצוץ המסתורי במכלית הגז?| תיעוד דרמטי מחילוץ ובקיעה מדהימה של אפרוח תמני | רץ ברשת ופנינת הדף היומי (דבר ראשון)
סגן השר מקלב השתתף בוועידת 'האיחוד' ותקף באופן חריף ביותר את הליכוד, הסביר מה קורה עם חוק הגיוס, התייחס לשיחת הצעקות שלו עם פיקדי האוצר ומזכ"ל ה-OECD וכן סיפר על מה שאמר לו שר הביטחון בנוגע לחיסול הכוח של חיזבאללה | צפו בדבריו (חדשות)
רבה של פתח תקווה מודיע על התמודדות למשרת הרב הראשי | שיחת ההשקפה של חבר המועצת בוועידת בני הישיבות | האיום של יהדות התורה והמשבר הקואליציוני | ביקור האדמו"ר מויז'ניץ בקהילה החסידית בעפולה | השינויים בזמני התחב"צ בירושלים | המשבר בין דרעי לנתניהו והזעם של רה"מ על חברי הקבינט (מעייריב)
ראש ישיבת חברון וחבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי דוד כהן, ומי שמסומן כבר שנים רבות כ"גדול הדור" הבא, השתתף בטיול 'בין הזמנים' של בחורי ישיבות ושם הרביץ בבחורים "השקפה", כאשר באורח נדיר הסכים רה"י להתייחס לשלל הסוגיות הציבוריות הבוערות | "כיכר" עם התיעוד המלא של השיחה הספונטנית (חרדי)
המירוץ לרבנות הראשית, העתירות הקנטרניות נגד הראשל"צ נדחו, ההספד המרטיט והקדיש של היתומים בספינקא, ביקור השגריר האמריקאי בבני ברק, השיחה המוזרה של הגר"ד קוק עם הגר"ב פינקל, העימות המשעשע בין פרוש לח"כית מ'יש עתיד' והתפילה בתל אביב על החטופים (מעייריב)