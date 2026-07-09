טיסה שגרתית במטוס קל בהאיטי הפכה באחת לדרמה כאשר המטוס נאלץ לנחות נחיתת חירום על המים | המטוס, מדגם ססנה 402B של חברת ZED Airlines, היה בדרכו מקאפ-האיסיין שבצפון מזרח האיטי, לעיר הבירה פורט-או-פרנס | התקרית התרחשה אמש בסביבות 11 בבוקר | חברת התעופה דיווחה, באמצעות הצהרה, כי הטייס ושני נוסעים היו על הסיפון, שיצאו ללא פגע לאחר התקרית | "למרבה המזל, לא היו אבדות בנפש להתאבל עליהן," נמסר בהצהרת החברה | כך זה נראה (תעופה)
בין שורת הפיצוצים המסתוריים באיראן בשבוע האחרון, בלט צירוף אירועים מוזר במוצאי השבת בעיר קראג' שבצפון איראן, הכולל סדרת פיצוצים ורעידת אדמה | בלוגר איראני טוען כי בכל פעם שישראל רצתה לתקוף באיראן, או בכל מקום אחר בעולם, היא הפעילה נשק הגורם לרעידות אדמה - ותקפה בחסות הרעש | יצאנו לבדוק את הטענות, ומסתבר כי ישראל היא לא היחידה שמואשמת בשימוש בנשק כזה | סקירה מרתקת (מגזין)
מטוס שעשה את דרכו מפלורידה להאיטי נאלץ לנחות נחיתת חירום במדינה שלישית לאחר שכנופיות חמושות פתחו באש על מטוס הנוסעים - שהיה בעיצומה של נחיתה | בתגובה, סטה הטייס מהמסלול ונחת ברפובליקה הדומיניקנית, לנוסעים שלום (חדשות, בעולם)
ברגשות מעורבים: אחרי שבועות קשים מתחת להריסות בהאיטי הקרועה לגזרים, הורה הרמטכ"ל, רב-אלוף גבי אשכנזי, כי משלחת הסיוע הישראלית תסיים את פעילותה באזור. המשלחת סייעה למעל 960 נפגעים, ובוצעו בעזרתה 294 ניתוחים מצילי חיים (חדשות)
למרות ההחלטה להפסיק את מאמצי החילוץ, מוזעקים מדי פעם הכוחות הישראליים וצוותי חילוץ ממדינות שונות לאתרים ברחבי העיר. משרד הפנים בהאיטי פרסם הלילה כי מניין ההרוגים הרשמי במדינה מוכת האסון עלה והוא עומד על 111,499 בני אדם. הפרטים (בעולם)
רבה הראשי של בריטניה, הרב יהונתן סאקס חיבר תפילה מיוחדת לקורבנות רעש האדמה בהאיטי בה נהרגו יותר מ-200,000 בני אדם. "אלוקים אדירים אנו מתחננים לפניך, שלח תנחומים לאבלים ורפואה שלמה לפצועים", נאמר בנוסח התפילה שחולקה בבתי-הכנסת (בעולם)
אלכסנדר שמואל ביטון, תושב מונטריאול וחבר הקהילה המקומית, שהה באי בזמן האסון ומאז לא יצר קשר עם משפחתו. רב הקהילה קורא ליהודי העולם לשאת תפילה לשלומו של ביטון, ובינתיים בהאיטי: צוות המשלחת של זק"א ופיקוד העורף החלו בחיפושים אחריו (בתפוצות)