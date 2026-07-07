דוח חדש של Verizon חושף את האמת המטלטלת על עלויות פריצות הסייבר: הנזק הכלכלי זינק ב-80% תוך חמש שנים – הרבה מעבר לאינפלציה. כך הפכו אירועי הסייבר להוצאה תפעולית קבועה שמאיימת למוטט עסקים | התחזית למנכ"לים (טכנולוגיה)
חקירה בינלאומית רחבת היקף קובעת כי מתקפת הענק שגרמה לנזק של כ-2.5 מיליארד דולר ולשיתוק קווי ייצור – בוצעה בידי קבוצה רוסית | החדירה החלה בהונאת טלפון פשוטה והתפתחה לאירוע שהשפיע על אלפי חברות ועל הכלכלה הבריטית (טכנולוגיה)
קבוצת ההאקרים "חנדלה", שפרצה בעבר לטלגרם של ראש הממשלה לשעבר בנט ולטלפון של ראש הסגל של נתניהו, ברוורמן, טוענת כי השיגה את פרטיהם של 69 קציני חיל הים, שלטענתם השתתפו בהשתלטות על המשט לעזה | בהודעה שפרסמה הקבוצה, נכתב כי מוצע פרס כספי של 100 אלף דולר על כל אחד מהקצינים (בעולם)
חולשת אבטחה חמורה במכסחות הדשא הרובוטיות של Yarbo אפשרה להאקרים להשתלט מרחוק על מכשירים כבדים עם להבים, לצפות במיקומי GPS, לחשוף פרטי משתמשים ואף להפעיל שליטה על רובוטים שנמצאים אלפי קילומטרים מהתוקף | אחרי החשיפה והביקורת הציבורית, החברה הודיעה כי תתקן את המערכות ותעבור למודל שבו גישה מרחוק תתאפשר רק באישור המשתמש (בעולם)
פריצת סייבר מאסיבית למרכז מחשוב-העל בטיאנג'ין חשפה כמות אדירה של מידע צבאי מסווג, הכולל סימולציות תקיפה ושרטוטי נשק רגישים | ההאקרים, המכנים עצמם "Flaming China", מציעים למכירה נתונים על פרויקטי חמקנות וטילים שאמורים היו להישאר חסויים למשך שנים (חדשות בעולם)
יחידת סייבר אוקראינית ביצעה מבצע הטעיה מתוחכם נגד כוחות רוסים שחיפשו לשחזר חיבור ללווייני Starlink, אספה מהם אלפי פרטי מידע רגישים ואף גרפה כמעט 6,000 דולרים - כסף שהועבר למאמץ המלחמתי האוקראיני (טכנולוגיה)
במהלך ימי התחרות הסייבר בטוקיו נחשפו עשרות פרצות בכלי רכב ומערכות טעינה חשמליות | חוקרים הצליחו להשיג גישה ברמת־על למערכת המולטימדיה של טסלה ולשלוט בתחנות טעינה מסחריות, כשהפרסים המצטברים חצו את רף מיליון הדולר (טכנולוגיה)
בכנס האקרים שנתי בגרמניה עלתה לבמה האקרית אנונימית בתחפושת, והדגימה בפני הקהל פריצה לאתרים המזוהים עם ניאו נאצים בשידור חי | ההאקרית לא הסתפקה בהצגת הפריצה והדלפת המידע, אלא הלכה עד הסוף והדהימה את הקהל (בעולם)
במערך הסייבר במשרד ראש הממשלה זיהו בשבועות האחרונים ניסיונות חריגים לחדור למכשירה של חברת הקבינט והשרה גילה גמליאל | בשל הזיהוי החריג, תודרכה השרה גמליאל כיצד לפעול ובוצעה בדיקה מקיפה גם למכשירים נוספים של בני משפחתה | השרה היא מהבודדים בממשלה שמאובטחים באופן שוטף זה למעלה משנה וחצי, בשל איום איראני מתמשך (חדשות)
לפני כשבוע קבוצת האקרים פרו פלסטינית בשם 'חנדל'ה' המזוהה עם איראן, הודיעה כי הצליחה לחדור לטלפון של ראש הממשלה לשעבר בנט, ולאחר שבחר להכחיש את העניין הם אף פרסמו מידע נרחב מתוך הטלפון | בנט הוא ממש לא הקורבן הראשון של קבוצת ההאקרים הזו, והיא מחזיקה היסטוריה מפוקפקת בתחום | יצאנו לבדוק מי עומד מאחורי קבוצת ההאקרים? | פרופיל מקיף (מגזין)
שירות הסטרימינג ספוטיפיי חסם חשבונות משתמשים שהיו מעורבים במבצע גניבה דיגיטלי חסר תקדים, לאחר שקבוצת "Anna’s Archive" הודתה כי הצליחה לשאוב ממערכת החברה כ-86 מיליון קבצי שמע ונתוני מטא-דאטה השייכים ליותר מ-256 מיליון שירים | מדובר באחת הפעולות הנרחבות ביותר שנרשמו עד כה נגד פלטפורמת מוזיקה מסחרית (טכנולוגיה)
קבוצת ההאקרים DieNet, המזוהה עם פעילות פרו-פלסטינית ענפה, פרסמה תיעוד המעיד לכאורה על חשיפת פרטיו האישיים של יו"ר הכנסת אמיר אוחנה | "שום מאבטחים לא יוכלו להגן עליך, אנחנו קרובים מאוד", הצהירו ההאקרים | גורמי אבטחה מדגישים כי נכון לעכשיו אין עדות לפריצה למערכות ממשלתיות או לדליפת מידע מסווג, מעבר לפרטי התקשורת האישיים שהוצגו (בכנסת)