מסמכים רגישים שדלפו מחשבון אישי של בכירי חברת אלביט ופורסמו ברשת חושפים תכתובות דרמטיות על עסקת ענק בהיקף מיליארדי דולרים לאספקת מל"טים מתקדמים וחימושים מדויקים לאיחוד האמירויות, בצל מתיחות ביטחונית אזורית חסרת תקדים מול איראן (צבא וביטחון)
בלשי היחידה המרכזית של מחוז תל אביב, בשיתוף יל"פ איילון ושירות הביטחון הכללי, עצרו תושב רמת גן בשנות ה-40 לחייו, החשוד כי ניפץ באמצעות אבנים את זגוגית הכניסה למשרדי חדשות ערוץ 12 בתל אביב והותיר במקום מכתב איומים שכוון כלפי אישי ציבור ואנשי תקשורת. מעצרו של החשוד מתבצע בתום חקירה מאומצת שהייתה תחת צו איסור פרסום והובילה לאיתורו וללכידתו (בארץ)
בג"ץ דן בעתירות נגד הפסקת הפרסום הממשלתי וביטול המינויים הממשלתיים לעיתון "הארץ". הדיון מתקיים לאחר שבג"ץ כבר הוציא קודם לכן צו על תנאי נגד צעדי הממשלה, וכעת יוכרע גורלה של החלטת ההחרמה השנויה במחלוקת (משפט)
בעוד זרועות הביטחון עסוקים בחיפוש אחר מרגלים למדינות אויב, "הפלג הירושלמי" הוכיח השבוע כיצד מנהלים מבצע חשאי מתחת לרדאר המשטרתי • מאות מפגינים, אוטובוסים מאורגנים ותכנון קפדני – והמשטרה? גילתה את האירוע רק כשהמגפונים כבר רעמו מול ביתו של הקצין הבכיר• מקור בפלג הירושלמי: "זה רק הפרומו, אנחנו נשגע להם את החיים" (חרדים)
הפרשן הבכיר קיבל מאות אלפי שקלים מחברה של לוביסט אמריקני, בזמן שפרסם מאמרים שתאמו את מסרי הקמפיין שלו • רשת התשלומים המורכבת עברה דרך המתווך ששילם גם לאלי פלדשטיין • פנקס מכחיש: "לא ידעתי על קמפיין קטארי" • כך הסתיימה העסקתו של אחד הכותבים המוכרים בעיתון בטונים צורמים מאחורי הקלעים (בארץ)
בצה״ל נותקה בימים האחרונים הגישה של מערך דובר צה״ל ולשכות בכירים נוספים למנויי עיתון הארץ | המהלך נעשה כחלק מיישום החלטת הממשלה מנובמבר 2024, הקוראת לגופים ממשלתיים להפסיק התקשרויות עם העיתון (חדשות בארץ)
עיתונאי הארץ לשעבר חיים לוינסון שפוטר מהמערכת בעקבות חשיפה מביכה על קשר עסקי שלו לשרוליק איינהורן, חשוד בפרשת קטארגייט, לוינסון התנצל בפוסט ארוך במיוחד שפרסם ברשת X | זה מה שיש לו להגיד על הפרשייה, וגם: למה הוא לא דיבר עד עכשיו? הכל בפוסט - כולל מספר הטלפון האישי (פוליטי)
ראש הממשלה נתניהו הצטרף לגינויים נגד עיתון הארץ שכינה את אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט "אוֹבֶּרקומנדנט אבי בְּלוּט, אלוף הדם, פושע מלחמה" | נתניהו: "מדובר בעלילות דם אנטישמיות המאפיינות את שונאינו" | שר הביטחון הגיב: "עלילת דם בזויה, הסתה אנטישמית של ממש" (פוליטי)
מאמר מפתיע שהתפרסם בעיתון 'הארץ' יוצא להגנת הציבור החרדי, בנוגע לעקרונות הציבור החרדי שלא להתגייס לצה"ל, במטרה להצליח לשמור על הגחלת היהודית | בטור דעה שכתבה מירב מורן נכתב: "בפעם הבאה שתשמעו את השאלה 'למה הם לא מתגייסים?' כדאי לשאול את עצמנו: 'האם היינו מסכימים לשלוח ילד לצבא בידיעה שיחזור משם שומר כשומר תורה ומצוות?'" (חדשות)