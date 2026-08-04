בשכונת פרדס כץ בבני ברק נחגגה בשבת האחרונה שמחת השבע ברכות לרגל נישואי נכד האדמו"ר מקופיטשניץ עם נכדת גאב"ד השכונה הגאון רבי אהרן שפירא • במוצאי השבת ערך החתן את מעמד ה'הבדלה' – וזכה לברד של מגבות וחפצי נוי כמנהג המסורתי בחצרות הקודש • צפו (חסידים)
רגעים של התעלות בישיבת 'נתיב הדעת': מאות תלמידים נפרדו במוצאי שבת מראש הישיבה הגאון רבי בונים, היוצא למסע מסירת שיעורים בליקווד במסגרת מסע להצלת עולם התורה. הגר"מ שטיגל בירך בחום: "שלא תערב עליך רוח אמריקה – ותשמור על רוח ארץ ישראל" (עולם הישיבות)
הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: לא שמע בקידוש או בהבדלה ברכת 'הגפן' - האם יצא ידי חובה? • צפו (יהדות)
לאחר שבת גשומה וסוערת, ניצל האדמו"ר מזוטשקא אמסנא דקות ספורות של הפסקת הממטרים כדי לקיים את המנהגים העתיקים • המעמד המרהיב שכלל הבדלה רבתי, שריפת פתילות בתוך מגש ה'קוגל' וקידוש לבנה • תיעוד מליל מוצאי שבת ברחוב יונה הנביא (חסידים)
תיעוד מיוחד מצאת יום הקדוש בצילו של הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר | בעת עריכת ההבדלה נשא הראשל"צ תפילה מיוחדת לשלום עם ישראל ולהצלחת לומדי התורה | בהמשך יצא לרחובה של עיר למעמד 'קידוש לבנה' | דוד חלילי מגיש תיעוד ענק (חרדים)
במלאת חצי יובל להסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר הרה"ק בעל ה'דברי שלמה' מבאבוב זי"ע, התאספו אלפי חסידי באבוב לשהות בצל קודשו של האדמו"ר מבאבוב במרכז החסידות בבורו פארק | בצאת השבת פקדו האלפים את הציון הקדוש והעתירו לישועת הכלל והפרט (חסידים)
האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש שהה במהלך השבת האחרונה בעיר התורה והחסידות בני ברק, החסידים ניצלו את ההזדמנות, והזמינו את הגה"צ המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן שיערוך בפניהם את השבת בבית המדרש הגדול של החסידות בבית שמש | צפו בתיעוד מצאת השבת בצילו של המשפיע החסידי (חסידים)
האדמו"ר מסקולען שהה במהלך השבת האחרונה בניו ג'רזי לצורכי מנוחה, בעידן רעווא דרעווין הגיע אל היכלו של דודו האדמו"ר מסקולען לייקווד שקידמו בכבוד רב | אחר תפילת ערבית והבדלה נפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב (חסידים)
האדמו"ר מקופיטשניץ השוהה בימים אלו בארה"ב לקראת נישואי נכדתו, ערך את השבת בקרב קהילתו ב'סטעטען איילענד' שבניו יורק | במוצאי השבת ערך הרבי סעודת מלווה מלכה לטובת קרן הרחבת בנין בית המדרש העומד בראשות בנו הרה"צ שלמה חיים פלינטנשטיין | צפו בגלריה (חסידים)
האדמו"ר מלעלוב ערך את השבת בבית מדרשו בעיר התורה והחסידות בני ברק להתרגשותם של מאות חסידיו בעיר | בצאת השבת אחר הבדלה עבר הציבור להתברך מהאדמו"ר אחר השבת המרוממת בצילו | תיעוד מעניין מהאדמו"ר כשהוא מכניס משיירי יין הבדלה לתוך כיסו כסגולה ידוע לברכה והצלחה (חסידים)