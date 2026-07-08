תעודת זהות מזויפת ו-5 אנשים שהסתתרו בתא הנהג: לוחמי מג"ב וצה"ל במעבר חיזמא נחשפו לניסיון הברחה מתוחכם, עצרו את הנהג "על חם" וחשפו את השיטה שבאמצעותה ניסה להכניס את השוהים הבלתי חוקיים לישראל תמורת מאות שקלים לכל אחד (בארץ)
בזמן שהצי האמריקני מנסה לאכוף מצור ימי, עשרות מכליות המכונות "צי הצללים" משדרות נתונים כוזבים ונעלמות מהמכ"ם | שתי ספינות שכאלה נתפסו השבוע כאשר ניסו לפרוץ את המצור הימי | מדובר בצעד דרמטי שמרחיב את פעולות האכיפה הרבה מעבר לאזור המפרץ הפרסי, ומסמן מעבר לאסטרטגיה גלובלית שמכוונת לפגוע בלב מנגנון ההכנסות של טהרן | סקירה (מגזין)
התביעה הצבאית הגישה כתב אישום נגד קצין בשירות קבע בדרגת סגן, ששירת בתפקיד סגן מפקד פלוגה, בגין הברחת סחורות מישראל לרצועת עזה | האישום כולל עבירות של עזרה לאויב, לקיחת שוחד, הברחת טובין בנסיבות מחמירות ועבירות נוספות (צבא)
וושינגטון החמירה את הסנקציות על טהראן במסגרת מבצע "זעם כלכלי", כשהיא מכוונת נגד רשתות הברחה בשווי מיליארדי דולרים המממנות את חזבאללה וכוח קודס. המהלך כולל פגיעה אנושה בטייקוני נפט, חברות קש ועסקאות "נפט תמורת זהב" עם ונצואלה (בעולם)
בכיר בשב"כ נעצר בחשד שניצל סמכויותו להברחת סחורות לרצועה | בעת מעצרו נתפסו תחת אמתחתו שישה מיליון שקלים וחצי בכסף מזומן | במערכת הביטחון בודקים כעת האם המידע שהעביר או הפרצות שסיפק שימשו גם להברחת חומרים דו-שימושיים ששימשו את ארגון הטרור הרצחני חמאס (צבא וביטחון)
המשטרה והשב"כ עצרו מספר אזרחים ישראלים ותושבי רצועת עזה בחשד שהבריחו סחורות האסורות בהכנסה לרצועה, תוך ניצול הפסקת האש והכנסת הסיוע ההומניטרי | פרקליטות המדינה הגישה היום נגד 12 מהמעורבים וחברה שבבעלות חלקם כתבי אישום | השב"כ: "ההברחות מהוות איום משמעותי לביטחון מדינת ישראל, בכך שמסייעות לשרידות ומשילות חמאס" (חדשות)
הסחורות הועברו לרצועת עזה בשני אופנים - בשיירות צה"ליות ובמשאיות, וחלקן שימשו את ארגון הטרור חמאס לצורך התעצמות | בידי השב"כ והמשטרה ראיות משמעותיות נגד המעורבים, וכבר ביום שני השבוע צפויים כתבי אישום (ביטחון)
צה"ל ושב"כ הודיעו היום על חשיפת חוליית הברחה שפעלה להבריח נשקים לארגוני טרור באמצעות רחפנים בגבול הדרומי | לפי ההודעה, החשודים שייכים לשבט בדואי המתגורר בנגב, כתב אישום הוגש כנגד ארבעת החשודים (חדשות, צבא)