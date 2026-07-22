על רקע נפילת משטר אסד והלחץ האמריקאי הכבד מצד ממשל טראמפ, ארגון הטרור השיעי חושש עמוקות מבגידה סורית ומציב אלפי לוחמים בכוננות עליונה בגבול המזרחי, בעוד דמשק פועלת באגרסיביות לחסימת צירי ההספקה ולתפיסת משלוחי נשק איראניים (בעולם)
תשכחו מסמים או שנהב פילים – הלהיט החדש בשוק השחור הבינלאומי קטן בהרבה, אבל יקר בטירוף | גילוי בנמל התעופה בניירובי חשף רשת הברחה חובקת עולם שמוכיחה שלפעמים, המלכות האמיתיות נמצאות בתוך מבחנה (חדשות בעולם)
התפתחות חמורה נרשמה בפרשת ההברחות לעזה כאשר כתב אישום יוגש נגד אחד המעורבים - אישום שלפי הדיווחים "יטלטל את המערכת" | לפי הדיווח, לא ניתן כרגע להרחיב מעבר, אך ניתן לומר כי מה שהתגלה עד כה הוא רק "קצה הקרחון לתופעה" (משפט)
מערכת הביטחון בוחנת חשד לפיו גורמים עברייניים בכירים פעלו לשחד גורמים זרים במפקדה האמריקאית בקריית גת כדי להבריח סחורות אסורות לרצועה | רק לפני כשבועיים הוגשו כתבי אישום בפרשת ההברחות הקודמת לעזה, שבה הואשמו 12 אנשים בהברחת סחורה, ביניהם מעורב גם אחיו של ראש השב"כ, בצלאל זיני (ביטחון)
למרות שהנאשמים ושותפיהם בפרשיית ההברחות לרצועת עזה בזמן המלחמה, ידעו שהסחורה המוברחת עשויה להגיע לידי גורמי טרור ובהם החמאס - שחיזק את כוחו, הם המשיכו במסע ההברחות | אחיו של ראש השב"כ, שגם כנגדו הוגש כתב אישום, הרוויח מכל ההברחות סכום של 365 אלף שקלים | כל הפרטים (אקטואליה)
לאחר שחיילים ומפקדים בגדוד הבדואי הואשמו שלקחו חלק בהברחות לעזה, צה״ל העביר את הגדוד לגזרה אחרת ברצועה, שלא חולשת על ציר פילדלפי | דובר צה"ל: "השינוי מתרחש בהתאם לצרכים המבצעיים, עבור רענון של הכוחות, גיוון משימותיו לאחר תקופה ארוכה באותה הגזרה ובהתאם לכך העלאת כשירותו באופן ישיר" (צבא)
בצל חרושת השמועות על "הפרשה הביטחונית החדשה" שצפויה לטלטל את מערכת הביטחון, הבוקר בית המשפט מתיר לפרסם פראפרזה על הפרשה - בצל צו איסור הפרסום הגורף | הפרשה נמצאת בחקירה משותפת של ימ"ר דרום והשב"כ (חדשות)
ידידיה אפשטיין מספר בכיכר FM כיצד העביר התרעה בזמן אמת על פיגוע מתוכנן, למה הכוחות פעלו באורות גלויים, ואיך יממה לאחר מכן התרחש הפיגוע הקטלני | וגם: הסיפור האישי המטלטל של אחיו התאום שנעצר על הברחת גת – ושוחרר רגע לפני חתונתו • האזינו (כיכר FM)
בתוכנית "כיכר FM" מארח אלי גוטהלף שורה של מרואיינים לשיחה חדה ומטלטלת על סכנת העסקת שב"חים, התרעה מוקדמת לפיגוע שלא טופלה ותעשיית ההברחות שמנצלת צעירים חרדים | קבלן חרדי מסביר את המצוקה בענף הבנייה | העיתונאי ידידיה אפשטיין חושף כיצד הזהיר מפני מחבלים רגע לפני פיגוע | ועו"ד מרדכי ציבין מתאר רשת עבריינית שפועלת מתחת לרדאר • האזינו (כיכר FM)
בשל עלייה בהסתננויות מתוחכמות, פרסמה משטרת ישראל קול קורא דחוף לקבלת פתרונות טכנולוגיים לאיתור אנשים המוסלקים בכלי רכב. הדרישה: מערכת ניידת לחלוטין שתעבוד במחסומי פתע, בתנאי שטח קיצוניים, ותסרוק רכב או מכולה בתוך דקות בודדות (בארץ)