בחודש הבא, צפוי להתקיים בשוויץ משאל עם דרמטי שיקבע את עתידה של המדינה הקטנה שאינה חברה באיחוד האירופי | למרות שאינה חברה בהסכמים עם אירופה, המדינה המתבדלת עשויה לסיים כמו שכנותיה האירופאיות אם לא תנקוט פעולה, אך לא בטוח שהעם השוויצרי תומך (בעולם)
עשרות מיליוני מהגרים מרחבי אפריקה המוסלמית מציפים את אירופה בעשור האחרון, ונראה כי לספרד זה פשוט לא מספיק | ספרד, מדינה אשר בראשותה עומד שלטון שמאל קיצוני הכריזה על מהלך שנועד להביא מהגרים נוספים | מכיוון שאין גבולות באירופה, כולם ישלמו את המחיר (בעולם)
הצלם אלי קובין ומשפחתו עזבו את ישראל ועברו להתגורר בארצות הברית | קובין בן ה-42 ורעייתו צפויים להתגורר בפייב טאונס בלונג איילנד שבניו יורק, יחד עם חמשת ילדיהם | "אני מגשים חלום", אמר קובין ל'כיכר השבת' (ברנז'ה)
בזמן ששכנותיה באירופה ובארצות הברית מקימות חומות ומקשיחות את מדיניות ההגירה, ממשלת ספרד בחרה בנתיב הפוך לחלוטין והודיעה על הסדרה המונית של מאות אלפי מהגרים נטולי מסמכים | המהלך המשלב נימוקים כלכליים ומוסריים, מצית זעם ותחזיות קודרות בקרב האופוזיציה (חדשות בעולם)
התבטאויותיו מעוררות המחלוקת של סיר ג'ים רטקליף בדבר "קולוניזציה" של בריטניה על ידי מהגרים הציתו עימות חריף מול הממשלה הבריטית | דבריו של המיליארדר טלטלו את הזירה הפוליטית בבריטניה וזכו להסכמות וגינויים (חדשות בעולם)
שבט הטונגווה בדרום קליפורניה הגיב לדבריה של הזמרת בילי אייליש, שכינתה את ארה"ב "אדמה גזולה” | ההודעה הכעיסה אנשים רבים במיוחד לאור העובדה שאייליש עצמה מחזיקה בנכס יוקרתי בשווי מיליוני דולרים בלוס אנג’לס, על קרקע הנחשבת היסטורית ל“אדמה גזולה” שהייתה מיושבת בעבר בידי בני השבט (מעניין)
ארצות הברית סוערת בעקבות תיעוד שבו נראים סוכנים של ICE מרתקים תושב מיניאפוליס לרצפה, ולאחר מכן אחד הסוכנים יורה בו למוות | מושל מינסוטה טים וולץ תקף בחריפות את התנהלות הסוכנות, וקרא לממשל טראמפ להפסיק את פעילותה הנרחבת במדינה נגד המהגרים הלא-חוקיים | "זה מחליא, תוציאו מכאן מיד את אלפי השוטרים האלימים והלא-מאומנים" (בעולם)
קו הזינוק לכאוס? בעוד ארה"ב סוערת מהפגנות נגד סוכנות ICE, מפלגת "הפנתרים השחורים" מופיעה ברחובות פילדלפיה חמושה בנשק צבאי וברטוריקה אלימה | גורמים בממשל: הם "מעוררי אלימות" ו"מסיתים בשכר" (חדשות בעולם)
ארצות הברית הודיעה על השהיית טיפול בוויזות הגירה עבור אזרחי 75 מדינות | ברשימת המדינות נכללות, בין היתר, סומליה, רוסיה, אפגניסטן, ברזיל, איראן, עיראק, מצרים, ניגריה, תאילנד ותימן, לצד עשרות מדינות נוספות מאפריקה, אסיה, אירופה ואמריקה הלטינית (בעולם)
צילומי וידאו חדשים שפורסמו מציגים את הדקות שקדמו לירי הקטלני שבו נהרגה אישה בארה"ב מירי של סוכן פדרלי | לטענת המשרד לבטחון המולדת, הראיות מראות כי האישה עקבה אחר פעילות אכיפת החוק, והפריעה להם לאורך כל שעות הבוקר (בעולם)
סוכן של רשות ההגירה האמריקנית ירה למוות באישה בעיר מיניאפוליס, לאחר שלטענת הרשויות היא ניסתה לפגוע בשוטרים באמצעות מכוניתה | ראש עיריית מיניאפוליס, הביע זעם חריף על האירוע ואמר: "יש לי מסר אחד לרשות – תעופו מפה" | טראמפ הביע תמיכה ביורה: "היא ניסתה לדרוס אותו" (בעולם)
במהלך החודשים האחרונים, פעילות הבית הלבן והנשיא דונלד טראמפ ברשתות החברתיות חוותה שינוי מובהק | החשבונות הרשמיים החלו לשתף תוכן יוצא דופן, שכולל סרטונים ותמונות שהולכות הרחק מעבר למסגרת הרגילה של הודעות ממשלתיות | חלק מהסרטונים סיבכו את הבית הלבן מבחינה משפטית | אז מי עומד מאחורי השינוי, ואיך קשור לזה הנשיא לשעבר אובמה? (מעניין)