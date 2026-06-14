ישראל שפירא חזר מסיור עמוס חוויות ביהודה ושומרון. עוד אתר רחצה נגאל | שעות ספורות קודם לכן הוא צלל בבריכת הורדוס המדהימה | בחזור הוא נסע דרך ואדי חרמיה, ואדי השודדים, בכביש 465. מפחיד? זהו שהיום דגלי ישראל פזורים בכיכר מרכזית, בפנייה לרמאללה ולרוואבי (היסטוריה)
דרמה במסדרונות הכנסת: עוזרו של ראש עיריית טובא זנגרייה עצר את ח"כ צבי סוכות ובשיחת וידיאו העלה את ראש העיר שאיים עליו "שלא יעז להגיע" לעירו. משמר הכנסת הרחיק את העוזר מהמשכן, וסוכות הצהיר: "לא נרתע מהפרוטקשן" (פוליטי מדיני)
כוחות צה"ל השמידו רשת מנהרות ענק באורך 2 קילומטרים במרחב קנטרה, ששימשה כ"עיר מקלט" למאות מחבלים. התשתית, שנבנתה במימון איראני, כללה חדרי לינה, משגרים המכוונים לגליל ויכולת תנועה לטרקטורונים בתוך התווך התת-קרקעי המאיים שנועד לפשיטה רחבה לישראל | התשתית הושמדה על ידי חטיבה 7 ויהל"ם (צבא וביטחון)
בזמן שהעולם כולו בוער במלחמות דת, הרב הראשי הגר"ק בר עלה לדוכן בנצרת והטיל פצצה של אחדות • "בני אב אחד אנחנו - היהדות אינה אויבת של האיסלאם" • מנכ"ל משרד הפנים: "נמשיך לקדם שיתופי פעולה" • סיכום הפסגה הדרמטית (יהדות, אקטואלי)
במהלך ויכוח החל הנאשם לדחוף ולהכות בקורבן בחוזקה באגרופים בכל חלקי גופו ואף חנק אותו וגרם לפציעתו ואשפוזו בבית החולים, זאת על רקע הטענות שלו על קצב העבודה של הקורבן. היום הוגש נגד התוקף כתב אישום (חדשות)
רצף האזעקות והשיגורים ברחבי הגולן, נתן את אותותיו גם בעיה"ק צפת | תושבים רבים תיעוד את קולות הנפץ ויציאת המיירטים - כשכל זה מבלי שהופעלה האזעקה | העירייה הרגיעה - "זה מיירטים שיצאו לגולן, לא נשקפה סכנה לצפת" • צפו בתיעודים (בארץ)
בצל הדיווחים הזרים על תקיפת שיירות הנשק בסוריה-לבנון, ישראל ממשיכה להגן על העורף, ופורסת סוללה של 'כיפת ברזל' שלישית בסדרה באיזור הצפוני של ישראל. במבצע 'עמוד ענן' שהתנהל לאחרונה בגגזרה הדרומית, מנעו המערכות פגיעה ממשית בעורף הישראלי, כשיירטו טילים רבים (חדשות, צבא ובטחון)
בטקס ממלכתי נחנך היום בצפת הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר אילן בגליל. סגן השר ליצמן אמר כי הפרויקט עשוי להביא לשינוי מהותי כלכלי ותעסוקתי לכלל איזור הגליל וכי משרד הבריאות שותף מלא בהקמתו לטובת הרפואה הציבורית בישראל: "הפקולטה לרפואה תביא לתוספת של אלפי מקומות תעסוקה לגליל, יוסיף לשירוג בתי החולים באיזור, והכי חשוב יוסיף בצמצום הפער בין המרכז לפריפריה בישראל"