הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: האם מותר לקנות כרטיסי הגרלה והשקעות ממעשר כספים? • צפו (יהדות)
היום, ד' בסיוון ב-20:00 תיערך ההגרלה המסורתית של יד לאחים על ספר תורה מהודר ומפואר בין כלל התורמים והמסייעים למצוות פדיון שבויים, ובארגון אומרים כי העומס על קווי ההרשמה גדול מהרגיל. "למוקד ההרשמה מגיעות כל העת פניות מיהודים המבקשים לזכות בספר התורה ובשל כך תוגברו הקווים כדי לתת מענה הולם לכל מי שפונה ורוצה להצטרף להגרלה" (חרדים)
ההגרלה הנערכת, זו השנה ה-16 ברציפות, על ספר תורה מהודר, תיערך ביום רביעי הקרוב, ד' בסיון | ביום שני הקרוב תיערך הגרלת הביניים שהפרס הראשון בה 100,000 שקלים | רבים מכל העדות והחוגים מברכים על ההזדמנות ליטול חלק במצוות פדיון שבויים שעליה מנצח ארגון יד לאחים זה עשרות שנים, בעידודם הנמרץ של כל גדולי ישראל זצ"ל ולהבחל"ח שליט"א (חרדים)
בפעם ה-16 ברציפות: הגרלת הענק של יד לאחים על ספר תורה מהודר יצאה לדרך | ההגרלה תיערך ימים ספורים לפני חג השבועות הבעל"ט | הזוכה המאושר יבחר את מתכונת ספר התורה כמסורת אבותיו: אשכנזי או ספרדי – ויקבל את העלויות הכרוכות במעמד הכנסת ספר התורה | "ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר" (חרדים)
לאחר אירועי השבעה באוקטובר, יישובים רבים ביהודה ושומרון הבינו כי האחריות לביטחון הרפואי בשעת חירום מתחילה בבית. ביישוב עמנואל הוקם לאחרונה מרכז חירום רפואי מתקדם, המצויד במכשור מציל חיים – ביוזמה מקומית ובסיוע משמעותי של קרן "עם ישראל חי", שנרתמה לפרויקט ותרמה ציוד רפואי ייעודי בשווי מאות אלפי שקלים.
הערב יוגרל פרס הפאוורבול השביעי בגודלו בהיסטוריה של המשחק | כידוע, זוכה יחיד בפרס יכול לבחור בין תשלומים על מלא הסכום או כמחציתו בתשלום חד-פעמי | מזה כבר 40 הגרלות רצופות לא היה זוכה יחיד - מה שהעלה את סכום ההגרלה לשיא (בעולם)
קרן עם ישראל חי משיקה זאת השנה השמינית את הגרלת דירת החלומות: דירה מרוהטת במלואה בשווי 1,200,000 דולר בלב ירושלים. למקדימים לרכוש כרטיס – הגרלת בונוס מיוחדת על 15,000 דולר כבר בשבוע הבא. כל ההכנסות יוקדשו לעזרה לנוער בסיכון, ליכ"ל, לבית תמחוי ולאלמנות ויתומים
מדי שנה מסייעת קרן 'עם ישראל חי', בראשות שמואל סקט, לעשרות חתנים וכלות יתומים בהקמת ביתם בישראל עם תמיכה כספית של עשרות אלפי שקלים • השנה מקדישה הקרן חלק משמעותי מהכנסות הגרלת דירת יוקרה בירושלים בשווי 1,200,000 דולר למטרה זו, כשכרטיס להגרלה עולה 660 שקלים ובמבצע מיוחד ניתן לקבל כרטיס נוסף באותו מחיר
פרשת
השבוע פנחס,
אנו
קוראים על חלוקת הארץ על פי גורל |
במאמר
הקודם 'בעניין הגורל' הזכרנו את המקומות בהם מופיע הגורל בתנ"ך
והכרעתו ברגעים קריטיים |
האם
ניתן להשליך אדם לים על פי גורל?
ומדוע
השגחה פרטית תצוץ בכל הגרלה?
(יהדות,
פרשת
השובע)
פרשת
השבוע-פנחס,
אנו קרואים על חולקת
הארץ על פי גורל |
היכן הגורל מוזכר פעמים
נוספות בתנ"ך?
את מי המליכו בזכות גורל
ואת מי הוציאו להורג?
| וכיצד היה סדר הגורלות
של המלחים בספינה של יונה הנביא? | כתבה ראשונה (יהדות,
פרשת השבוע)