כיכר השבת

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החופש הוא לגמרי שלך

חני שטיין|מקודם
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מי יזכה?

אסף מגידו|מקודם

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על ספר תורה מהודר

אסף מגידו|מקודם
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בפעם ה-16 ברציפות

אסף מגידו|מקודם
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הזדמנות נדירה:

נחמן שטרנהרץ|מקודם
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בהמלצת הרב אטדגי

נחמן שטרנהרץ|מקודם

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מיון מציל חיים בלב השומרון:

אסף מגידו|מקודם

40 הגרלות ללא זוכה

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הגרלת החלומות חזרה: 

נחמן שטרנהרץ|מקודם
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בדרך לדירת החלומות

נחמן שטרנהרץ|מקודם

נושא בפרשה

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נושא בפרשה

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כיכר השבת
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