לא עוד כימיקלים או תרסיסים: רחפן זעיר במשקל 40 גרם הצליח לראשונה ליירט יתושים במעוף באופן אוטונומי לחלוטין |הסטארט-אפ המבטיח מתכנן להציב ציים של רחפנים בשכונות מגורים – האם אנחנו בדרך לסוף עידן העקיצות? (חדשות בעולם)
מחקר פורץ דרך מגלה: תרכובת ייחודית בשום משבשת לחלוטין את מנגנון הרבייה של נקבות היתוש באמצעות חוש הטעם | הגילוי המפתיע עשוי לסלול את הדרך לדור חדש, ירוק וזול של אמצעי מניעה לחרקים – ללא כימיקלים מסוכנים וללא פגיעה בסביבה (בריאות)
בדיקות שנערכו ב‑13 מדינות מצאו כי 85% מהתפוחים שנמכרו בסופרמרקטים מכילים שאריות של כמה חומרי הדברה שונים - חלקם מסווגים כחומרים מסוכנים במיוחד | מומחים מזהירים: הרגולציה באירופה עדיין מתעלמת מהשפעתם המצטברת של "קוקטיילי הרעלים" (בריאות)
"אמאל'ה, מקק", זו זעקה שמחרידה כל לב ומרעידה כמעט כל אחד, מה קורה אם הבית כולו מלא במקקים? במדינת אלינוי שבארה"ב פשוט שרפו את כל הבית | משה מנס בדק מה כל-כך מפחיד אותנו בייצור הזה? בפני מה הוא עמיד וכמה סוגים יש? (מעניין)