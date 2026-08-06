בעקבות הצבעתו נגד חוק יסוד לימוד תורה, בניגוד לעמדת מפלגתו, חבר הכנסת משה סולומון הודח בידי שר האוצר סמוטריץ' מכל ועדות הכנסת בהן הוא חבר | סלומון הגיב: "כואב לי על ההחלטה, אני חלק ואשאר חלק מהציונות הדתית" (פוליטי)
ראש חטיבת המבצעים, תת-אלוף ישראל שומר, הורחק היום מתפקידו ופורש מצה"ל באופן מיידי | זאת בעקבות חקירה שמתנהלת נגדו בחשד לעבירות בתחום טוהר המידות | השעייתו תימשך עד לבירור מלא של הטענות המיוחסות לו (צבא)
חבר המועצת הליטאית, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, השתתף בשמחת נישואי נכד יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני עם בת הרב אברהם רובינשטיין, וביקש לחזק את ידיהם תוך שהוא הודף את הטענות נגד חברי הכנסת | "שמעתי שיש אנשים שמעלים טענות סרק נגד חברי הכנסת, אך ב"ה ויש מנהיג לדור, שמעיד שם עשו את שליחותם נאמנה", אמר הרב בעיצומה של החתונה | צפו (חרדים)
שר הבריאות ווס סטריטינג הודיע על התפטרותו מתפקידו במחאה על מנהיגותו של ראש הממשלה | גל התפטרויות שרים נוסף לסדרת המשברים שפקדה את ממשלת הלייבור | סטריטינג הוא השם החם להחלפתו של סטארמר בתפקיד ראש הממשלה מטעם הלייבור | האם סטארמר יצליח לשרוד - ומה הם הסיכויים להדחה? (בעולם)
ממשלת הלייבור רועדת בעקבות הבחירות הפנימיות האחרונות בהן הפסיד הלייבור בענק | בזה אחר זה התפטרו מספר שרים בממשלה, בעוד ראש הממשלה מחזיק בכסאו ומודיע: "אני לא מתפטר" | גוברת האפשרות להדחה רשמית מצד המפלגה (חדשות)
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר יצא בביקורת חריפה נגד בג"ץ והיועמ"שית לקראת הדיון על הדחתו מהתפקיד | "לא יועמ״שית תקבע מדיניות, לא פרקליטות תמנה קצינים, ולא שליחים שלהם יבטלו את רצון הבוחר", הבהיר השר (בארץ)
סאגת פיטורי השר לביטחון לאומי בן גביר: ראשי הקואליציה פנו לפני זמן קצר לראש הממשלה נתניהו וכתבו לו, כי הם מתנגדים לפיטוריו של השר בן גביר; "נעמוד כחומה בצורה נגד הדחה חסרת בסיס, אין לאף גורם משפטי סמכות, במיוחד כאשר לא הוגש כתב אישום כנגד השר בן גביר" | המכתב המלא (חדשות פוליטי)
הפרשן הבכיר קיבל מאות אלפי שקלים מחברה של לוביסט אמריקני, בזמן שפרסם מאמרים שתאמו את מסרי הקמפיין שלו • רשת התשלומים המורכבת עברה דרך המתווך ששילם גם לאלי פלדשטיין • פנקס מכחיש: "לא ידעתי על קמפיין קטארי" • כך הסתיימה העסקתו של אחד הכותבים המוכרים בעיתון בטונים צורמים מאחורי הקלעים (בארץ)
הקצינה שבזכותה נחשפה פרשת הפצ"רית הושעתה מצה"ל על ידי הרמטכ"ל וראש אכ"א, יחד עם זאת נחשף, כי הפ"צרית עצמה עדיין מקבלת שכר של אלופה בצה"ל ועוד הטבות | גורם במערכת אמר: "המשמעות הישירה של זה היא, שמי שחושף שחיתות בצה"ל, יקבל עונש מהמערכת" | אלו הטענות מהצד השני (חדשות בארץ)
בבית הדין של הליכוד התכנסו לדון בעתירה של פעיל המפלגה רמי בן יהודה, שדרש להדיח את שר הביטחון לשעבר יואב גלנט | גלנט אמר בכניסתו לדיון כי הדיון הוא על עליו בלבד, אלא על עתיד הליכוד בכלל: "השאלה היא אם אנחנו ממשיכי דרכו של בגין או של בן גביר" (פוליטי)
שרים בממשלה תהו, מדוע מחלקים מסמכים של היועצת המשפטית במהלך הישיבה שהתקיימה היום | קרעי: "אם אנחנו מדיחים אותה ומחלקים את חוות הדעת שלה, אנחנו מסרסים את עצמנו" | באופוזיציה תוקפים: "עבריינים, שורפי אסמים" (פוליטי)