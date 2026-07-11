ראש השב"כ דוד זיני לפתוח באופן מיידי בחקירה נגד חדשות 12 בחשד להדלפת פרטי מבצע "שאגת הארי" לכאורה | בידי גורמי הביטחון קיימים ממצאי מודיעין שעשויים להוביל לזהות המדליף | באגף החקירות בארגון מעבירים מסר חד-משמעי שלפיו לא תיפתח חקירה, למרות הוראתו של ראש השירות (חדשות)
הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, תומר־ירושלמי, הודתה בהדלפת הסרטון מתוך המתקן הביטחוני 'שדה תימן' לתקשורת, אך טענה בחקירתה כי לא מדובר בעבירה פלילית | הפצ"רית לשעבר אף טענה כי היא אינה נושאת באחריות לטיוח ההדלפה, וזאת, משום שלא לקחה חלק בבדיקה שנערכה בפרקליטות הצבאית בנוגע למקור ההדלפה (משפט)
האם לא מצאו מועמד חרדי שישמש בתפקיד היועץ לרמטכ"ל? וגם: ההצלחה והכישלון של המפקד הפורש של חשמונאים אל"ם אבינועם אמונה | המבצע המטלטל להשבת גופתו של רן גואילי ז"ל | לומדי בית המדרש 'מעלות' חושפים איך הגמרא הופכת לכלי השיקום העוצמתי ביותר לנפש | צפו בתוכנית (דבר ראשון)
ממחדל השתיקה של מלחמת יום הכיפורים ועד לסערות טלי גוטליב ואלמוג כהן - כך הפכה החסינות הפרלמנטרית לפרצה האסטרטגית הגדולה ביותר בביטחון המדינה • מסע היסטורי ופוליטי לתוך מנגנון שמוצא עצמו חסר אונים מול המיקרופון של נבחרי הציבור (מגזין)
אלי פלדשטיין, חושף כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ידע על המסמך המסווג וכי נתניהו הוא זה שעמד מאחורי הדלפתו לעיתון הגרמני בילד | לדבריו, הטענה הרשמית של לשכת ראש הממשלה בנושא "היא שקר" | פלדשטיין אישר כי הפנייה לעיתון זר נועדה לעקוף את הצנזורה בישראל, וטען כי זו "פרקטיקה מוכרת" (בארץ)
בלגיה מטילה איסור גורף על השימוש במערכת הבינה המלאכותית הסינית DeepSeek בכל מכשיר עבודה ממשלתי - ממחשבי משרדי הממשלה ועד טלפונים ניידים של עובדי מדינה - בעקבות אזהרות גורמי סייבר מפני סיכון לדליפת נתונים רגישים לשרתי החברה בסין (טכנולוגיה)
רוסיה הביעה זעם על הדלפת תיעוד שיחת טלפון בין יועצים בכירים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין | שליחו של טראמפ, סטיב ויטקוף, הציע בהקלטה כיצד להציג לטראמפ תכנית לסיום המלחמה באוקראינה (בעולם)
החשיפה הדרמטית של הקצינה הצעירה, שעשויה לטלטל את מערכת המשפט בישראל - בעקבות הזעם הציבורי הגדול בנוגע להתנהלות המערכת, עלולה לפגוע בקצינה שהודתה בפרשה? אחד ממקורביה מספר: "למרות שהיא אולי הסכימה אידאולוגית להדלפה היה לה קשה השקר של הפרקליטות לבג"ץ" (חדשות בארץ)
במחלקה לחקירות שוטרים, עדכנו היום, כי יש בכוונתם להעמיד לדין איש שב"כ בכיר במיל', בעקבות הדלפות שלו על הליכים שקוראים בתוך השב"כ ולטענתם הדבר גרם לנזק ביטחוני חמור | איש השב"כ החשוד בהדלפה, שימש כסגן ראש יחידה והוא צפוי לעמוד לדין פלילי בכפוף לשימוע שייערך לו | כל הפרטים (בארץ)
חמישה חשודים, בהם קציני משטרה בהווה ובעבר ואזרח נוסף, נעצרו בחשד שהעבירו מידע רגיש למשפחת פשע בתמורה לטובות הנאה | לפי החשד, ארגון פשע הצליח לחדור ליחידת להב 433 ולקבל מידע רגיש | אחד העצורים: סגן-ניצב שהיה מעורב בחקירת ראש הממשלה נתניהו ופוליטיקאים נוספים | כל הפרטים (בארץ)
הפרקליטות הודיעה הערב ליונתן אוריך, כי נשקלת האפשרות להעמידו לדין פלילי בכפוף לשימוע - בפרשת "הבילד" | הרקע להחלטה לטענת בהרב מיארה: "עבירות ביטחוניות של מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה" | השר שלמה קרעי הגיב: "היועמ״שית בהתקף זעם יורה לכל הכיוונים" (חדשות)
מה גורם לנו לרצות להיות הראשונים שמבשרים חדשות, למה זה כל כך ממכר – ואיך הרשתות החברתיות, הפומו והביולוגיה שלנו חוברים יחד לדחף הזה? | מסע פסיכולוגי-תרבותי בעקבות הנטייה האנושית "לרוץ לספר ראשונים" (פסיכולוגיה)