דרמה דיפלומטית חשאית בעיצומה של המלחמה: משלחת ביטחונית רמת דרג מאיחוד האמירויות נחתה בחשאיות מוחלטת בישראל על סיפונו של מטוס מלכותי, וקיימה פגישות תיאום אסטרטגיות דחופות עם צמרת מערכת הביטחון הישראלית, על רקע מבצע "שאגת הארי" נגד איראן (ביטחון)
שר החוץ של הונגריה, פטר סיירטו, אישר כי הוא בקשר קבוע עם שר החוץ הרוסי, סרגיי לברוב, במהלך דיונים רגישים של האיחוד האירופי | בינתיים האיחוד מתעלם לפי הדיווחים מהונגריה בדיונים, מחשש לדליפות לרוסיה (בעולם)
פרסום הקלטת השיחה של ראש הממשלה השבוע בנושא חוק הגיוס והמשמעות להחלפת שר הביטחון והרמטכ"ל, מעורר מחדש את הדיון על האחריות הרבה בפרסום הקלטות סתר הן מהבחינה הערכית והן המשפטית | מתי ולמי מותר להקליט ומתי אסור בפירוש? | ומה הדבר הבסיסי שצריך לעשות כדי להשתמש בהקלטה בבית משפט? (מגזין)
השר בן גביר לקח טרמפ את... הראש"ל הגר"ד יוסף | הסערה בפוניבז' - ראשי הישיבה נזפו בתלמידים: "תוכן פגישות השידוכים לא נושא לנייעס עם החברים" | היוזמה של פינדרוס נגד התקשורת - והתגובה של חברי מפלגתו: "לא יחזיק מעמד" |סאגת ייבוא הבשר הכשר מאורוגוואי מגיעה לבג"ץ: האם צפוי מחסור? (מעייריב)
ההדלפות מישיבת סיעת יהדות התורה בכנסת נמשכות מדי שבוע, ובעקבותיהם יו"ר הסיעה ח"כ יצחק פנדרוס שיגר הודעה מאיימת: "חברי הסיעה לא יתראיינו בפני עיתונאים או כלי תקשורת, שיפרסמו הדלפות מישיבות הסיעה" | האם היא מקובלת על כל חברי הסיעה? (כנסת)
למרות שראש שירות הביטחון הכללי הגיש עמדה רשמית לבית המשפט - "הסיכוי שיעשה שימוש בחומרים נוספים ירד, ניתן לייצר חלופות מעצר אשר יפחיתו את הסיכון", הנגד טם השתחרר וכעת שב"ס הציג חוות דעת לפיה, מצבו הנפשי של רוזנפלד החמיר בשל המעצר (חדשות)
רבה של פתח תקווה מודיע על התמודדות למשרת הרב הראשי | שיחת ההשקפה של חבר המועצת בוועידת בני הישיבות | האיום של יהדות התורה והמשבר הקואליציוני | ביקור האדמו"ר מויז'ניץ בקהילה החסידית בעפולה | השינויים בזמני התחב"צ בירושלים | המשבר בין דרעי לנתניהו והזעם של רה"מ על חברי הקבינט (מעייריב)
קרב עקיצות בין ראש הממשלה לשר לביטחון לאומי: נתניהו פרסם בהודעה, כי מי שרוצה להיות שותף בקבינט מצומצם, צריך להוכיח שהוא לא מדליף, בן גביר מיהר לעקוץ: "תומך בחוק הפוליגרף לחברי הקבינט וקורא לראש הממשלה לקדם אותו במהירות, ובלבד שיחול גם על בעלי קוצב לב" (פוליטי)
הערב מדווח כי בישיבת הקבינט מדיני-ביטחוני בסוף השבוע שעבר בזמן שהשרים קיבלו סקירה ביטחונית השרים ושאלו את ראש השב"כ שאלה שאסורה לפרסום אך ראש השב"כ סירב להגיב, והסביר "נוכח ההדלפות מהפורום הזה - לא אתייחס למידע שעלול לסכן מקורות ותהליכים מבצעיים" (חדשות)