אישה בת 70 עברה ניתוח רובוטי דחוף בהדסה עין כרם בערב פסח. הניתוח בוצע בהרדמה מקומית תוך האזנה למוזיקה חסידית והציל את חייה: "לאורך הניתוח נהננו יחד עם המטופלת מהמוזיקה שבחרה בעצמה, שירים חסידיים שהכניסו את כולם לאוירת החג ואפילו שרנו בעצמנו" (רפואה)
שני פעוטות במצב אנוש ובת 5 במצב קשה בהדסה, שתי תינוקות במצב קשה חוברו לאקמו ברמב"ם | בית החולים מזהיר משיא של ביקוש למכשירי אקמו ועומס שלא היה כמותו במחלקת טיפול נמרץ ילדים מאז שיא מחלת הקורונה | "חיסון ילדים, תינוקות ומוחלשי מערכת חיסונית בהתאם להתוויית משרד הבריאות, הם קריטיים במניעת תחלואה קשה" | הנתונים ודרכי הזהירות (אקטואליה)
המינוי החדש בירוחם, שבת הגיבוש של דרך השם, יום הולדת לבית חלקיה, יום הולדת לאלי פרידמן, האדמו"ר שאושפז, הביקור של בני גנץ בישיבה, תיעוד ממעמד הסליחות בכותל, השריפה במאור התלמוד, וההפתעה שחיכתה לבחורי הישיבות הירושלמים (מעייריב)
בין היתר נפגש הרב רגובי עם ד"ר יהושע קרוגר, נוירואופוטומולוג ואחד מטובי המומחים לרפואת עיניים בישראל וכן עם פרופ' יורם וייל, מומחה בכירורגיה אורתופדית ומנהל יחידת הטראומה האורתופדית בהדסה עין כרם • לאחר שיחות מקצועיות עם המומחים סוכם על העמקת שיתף הפעולה בין ביה"ח הדסה לארגון 'מזור' (רפואה)