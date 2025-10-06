בתוכנית "ולקחתם לכם" בהנחיית יוסי עבדו מתארח ב'אולפן כיכר' שמוליק פרץ, איש הנדל"ן והאתרוגים המרוקאים, לשיחה על הדרך שעושה האתרוג מהמטעים של הרב מאיר פרץ באזור אגדיר ועד לדוכן בשוק | מה מבדיל בין אתרוג מרוקאי, תימני וחזון איש? מה עומד מאחורי השמות הלפרין וליפקוביץ'? איך נקבע המחיר? מהו הדס כשיטת רש"י, ומה באמת צריך לבדוק בלולב? • צפו (חרדים)
יוסי עבדו בסודות ארבעת המינים: המקובלים מגלים מדוע הלולב צריך להיות ארוך ועבה, מה הקשר לשבע הספירות התחתונות, ו-14 סגולות מיוחדות של מצוות ישיבת סוכה שיכולות לשנות את חייכם. מדריך מקיף עם הנהגות ומנהגים לחג (סוכות)
ערב סוכות עם יוסי עבדו והרב חיים פוקס: איך בניית הסוכה עצמה מתקנת, למה הידור בארבעת המינים מחנך לדורות, ואיך כיסא לאושפיזין ונר קטן פותחים שערי חסד עד הושענא רבה | סגולת הרימונים שהופכים לליקר ולסגולה לרפואה | וגם: איך מתכוננים כבר מעכשיו, מהיום הראשון של חג הסוכות, לחג החנוכה? (סוכות)
למה לולב אחד מזנק ל-300 ש"ח בעוד אחרים עולים גרושים? מהי תיומת? איך בוחרים אתרוג ומהו הזן החדש 'חזון איש - מרוקאי'? ולמה ההדס של רש"י - מעלה את המחיר? | במשדר חגיגי ומיוחד לכבוד חג הסוכות בהנחיית יוסי עבדו, רבנים ומגדלי ארבעת המינים חושפים את הסודות מאחורי הקלעים ומגלים את כל הטיפים בדרך לקנייה מהודרת של הלולב, האתרוג וההדסים • צפו (חג הסוכות)
עשרות עריקים חרדים נעצרו - הפלג הירושלמי צפוי לחסום כבישים | שירות התעסוקה חושף: עליה של מאות אחוזים בקרב המובטלים החרדים - בעיקר אצל הנשים | אחדות: הגר"ב פינקל נאם בחתונת בת האדמו"ר | רב היישוב מירון חיתן את בנו - ורקד עם הדסים - תיעוד וסיקור (מעייריב)
קהל רב נטל חלק בשמחת נישואי בן הגאון רבי אלעזר שטרן, רבה של מירון, עם הכלה נכדת הגאון רבי צבי דוידוביץ, אב"ד קהילות החסידים ברמה ב' בבית שמש, והאדמו"ר לעלוב ניקלשבורג | אחד הרגעים הבולטים בחתונה היה מראה החתן, בוגר ישיבת ויז'ניץ, שהגיע כשהוא עוטה שטריימל ללא שפיצים, כפי רצונו של רבו, האדמו"ר מויז'ניץ, ללבוש שטריימל בסגנון זה, מתוך רצון להתרחק מ"אופנת הרחוב" המודרנית | במהלך הריקודים נראה רבה של מירון, מפזז כשהוא אוחז הדסים בידיו, מנהג ידוע בקרב יודעי ח"ן (חסידים)
גערערס בכפר חב"ד? זו הסיבה - סיקור ותיעוד | סוף לקומבינות? הסנכרון עם הבט"ל הופך את הקערה | תלמידו של ר' בערל וממשיך דרכו של המרא דאתרא: רב חדש לביתר עילית | "שבת הסיומים" של ועד מבקשי השם: הגר"י אזרחי השתתף בפאנל | תיעוד מיוחד: המקובל הוריד נעליים ורקד עם הדסים (מעייריב)
בעיה"ק ירושלים נערכה שמחת החתונה לנכדת המקובל הצדיק רבי גמליאל רבינוביץ ראש ישיבת 'שער השמים' | בעת המצווה טאנץ, חלץ המקובל נעליו, ופיזז עם הדסים כמנהגו לשמח חתן וכלה לקול מצהלות ההמונים שגדשו את אולם השמחה | יעקב לדרמן השתתף ותיעד (חרדים)
חסידי זוטשקא שהו ביום כיפור בצל רבם האדמו"ר, בערב החג זכו לעבור מול האדמו"ר לקבל מיני מזונות כנהוג, ובהמשך בדק האדמו"ר את ההדסים והאתרוגים לקראת חג הסוכות | בצאת היום ערך הרבי טיש מרומם ונעלה, בטיש השתתף האדמו"ר מגורליץ שאף נשא דברים נעימים בנוכחות האדמו"ר (חסידים)
תיעוד מרהיב ממעונו של ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי | על שולחן ראש ישיבה הונחו ג' המינים מתוך ארבעת המינים לחג הסוכות, וראש הישיבה בחר לעצמו סט מהודר, וזאת לאחר שבדק מקרוב אחר אתרוג נאה, הדסים מהודרים, ולולב לברכה עבור החג (חרדים)
החום הכבד ששרר בקיץ האחרון בישראל ובמרוקו השפיעו לרעה על גידול האתרוגים
| וזה עוד לפני רעידת האדמה שקטעה את שרשרת האספקה ממרוקו לישראל | בנוסף: הגשם
שירד בצפון, לצד עקירת אלפי עצים באזור צפת, גרמו למחסור בהדסים (חרדים)