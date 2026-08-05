היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 סיימה את חקירתה בתיק עיתון "הדרך" המזוהה עם מפלגת ש"ס | החקירה עסקה במעורבותם של חה"כ חיים ביטון, ששימש מנכ"ל רשת מעיין החינוך התורני וגורמים נוספים בחשד לשימוש אסור בכספי ציבור (חדשות)
מי הם דתן ואבירם של דורנו? סיקור נרחב ממסע ההסברה של ש"ס | כתב אישום - אפס תרבות של זהירות בדרכים בבני ברק: הכתובת מרוחה על הקיר, ובענק | תועד במצלמות כשרות: סיקור נרחב מאירוע הענק נגד פגעי הטכנולוגיה | אדמו"רי ויז'ניץ יוצאים במתקפה חריפה נגד "השיטה הקדושה" שך ויז'נית מרכז - סיקור נרחב | התפתחות משמעותית בפרשיית יו"ר השומרים: האם רוטר ישוחרר למעצר בית? (מעייריב)
אחרי החלטת הגר"ד לנדו - יעקב אשר מוריד את גולדקנופף מהעץ | בני ברק כמרקחה: כתבי אישום יוגשו נגד בכירי העירייה בדימוס | שוב זה קורה לש"ס: השר ביטון נחקר בלהב 433 | אנחת רווחה בעולם החסידי: האדמו"ר מויז'ניץ נותח בהצלחה (מעייריב)
לאחר שבעבר פורסמו בתקשורת תחקירים בנוגע למימון של ביטאון תנועת ש"ס - 'הדרך' והקשר שלו לרשת החינוך, הבוקר עכבה המשטרה לחקירה ארבעה חשודים, בהם בכירים בעיתון וברשת | השר במשרד החינוך חיים ביטון זומן אף הוא לחקירה (חדשות חרדים)
ההתעלמות בביטאון הספרדי מהמכתב הדרמטי על הגיוס, בקשת המחילה של האדמו"ר בבית הקברות, המינויים החדשים בעירית בני ברק, החזרה של ראש הישיבה למקומו לאחר מחלה ממושכת, הלחן של ראש הישיבה בסיום הזמן ומעמד הסיום בקונקורד (מעייריב)
לש"ס יש 'באנקר' של מצביעים חרדים לדבר ה', לא פחות ואולי יותר מאשר לאחותה הקטנה – ג'. מן הסתם יש 7-8 מנדטים של חרדים פר אקסלנס, לפני הפריפריה ושומרי המסורת. והנהגת התנועה מחויבת לתיקון הריסות הדת לא פחות מאשר מפלגות אחרות | אברהם דב גרינבוים בטור דעה על המו"מ הקואליציוני (דעות)