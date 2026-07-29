ההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה בענף התעופה בעקבות הכוונה להקים בסיס פעילות של חברת וויז-אייר בישראל, וזאת ללא כל היוועצות, שיתוף או תיאום עם העובדים ועם נציגותם | בסך הכול מדובר ביותר מ-11 אלף עובדים שעלולים להיות מעורבים בצעדים ארגוניים בתקופה הקרובה | שרת התחבורה תקפה: "כולנו בני ערובה של חברות התעופה הישראליות" (תעופה)
לאחר שהוועדה הבין-משרדית אישרה בשבוע שעבר להסיר את המגבלה שאסרה עד כה על חברות תעופה זרות להחנות מטוסים לחניית לילה בנתב"ג - אישור שבפועל מאשר לוויזאייר, להקים בסיס בישראל, באגף התחבורה בהסתדרות מתכוונים להכריז על סכסוך עבודה בענף התעופה (תעופה, בארץ)
השבוע בתוכנית, הקמפיינר הדתי מצטרף למילואימניק המסורתי ותוקף בחריפות | הדוקטור החרדית משתפת על ההתמודדות הבריאותית שקורית אצלה בבית | מי באמת מחליט על חוק הגיוס, הרבנים או הפוליטיקאים | האם ההסתדרות אשמים ביוקר המחיה ומתי נקבל כולנו דרכונים אמריקאים | וגם, פינת חדשות משעשעות (דבר השבוע)
יו"ר פורום הבכירים חושף את המקומות בהם הדיפ-סטייט שולטים בנבחרי הציבור שלנו | האם טראמפ צודק בכך שלכל אחד יש עבר בעייתי? | הניסיון של המחבלים להתחמק מחיסול והשאלה שנשאל הרב זילברשטיין על ניתוח קוסמטי | איך תהפכו לחוקרי מז"פ ותגלו איזה ילד עשה את הנזק בבית (דבר ראשון)
חקירת להב 433 בפרשת ההסתדרות - מסתעפת לשתי חזיתות חדשות – האחת בתוך ההסתדרות, האחרת ברשות מקומית גדולה | החוקרים בפרשה סבורים שאחד החשודים ברשות המקומית הנחקרת נמלט לתאילנד כדי לחמוק מהחקירה בשלב זה | במשטרה מדברים על אחת מפרשות השחיתות הגדולות שנחקרו בשנים האחרונות (בארץ)
עדויות ומקורבים לשעבר טוענים כי גולן חיברה בין סוכן הביטוח החשוד עזרא גבאי לבין איש הליכוד בדירקטוריון קק"ל – וכי השניים נפגשו תכופות במשרדו. באחת הפגישות נכח גם השר מיקי זוהר. לפי הערכות: כך נפתח צוהר נוסף לפרשת "יד לוחצת יד" (חדשות)