במקום טכנולוגיות יקרות, מעבדות מתקדמות ומוצרים נוצצים, יש המצאות שנולדו דווקא מתוך מחסור: תותבת מגומי וצמיגים ישנים, מסנן מים מחרס וכסף, מקרר שעובד בלי חשמל וכיסא גלגלים מכיסא פלסטיק פשוט | מאחורי הפתרונות הצנועים אך המדהימים הללו עומדים רופאים, קדרים, מהנדסים ואמנים שהבינו אמת פשוטה אחת: לפעמים הדרך לשנות חיים אינה עוברת דרך מכונה מורכבת, אלא דרך רעיון חכם, זול ונגיש (כיכר מגזין)
תיעוד וידאו מזעזע חושף את הרגע שבו הר של בוץ התמוטט על אתר בנייה בהודו, כשהוא מותיר אחריו נתיב של הרס ומוות | בעוד צוותי החילוץ נאבקים בגשמי המונסון העזים בחיפוש אחר נעדרים, עולות האשמות קשות על רשלנות שהפכה אירוע מזג אוויר לטרגדיה קטלנית (חדשות בעולם)
ברשתות החברתיות הופץ היום (ראשון) תיעוד ממצלמות אבטחה המראות את הרגע בו מטוס תובלה מסוג An-32 של חיל האוויר ההודי מתרסק בעת ניסיון נחיתה בתחנת חיל האוויר ג'ורהט באסאם ביום שבת | חמישה אנשי צוות איבדו את חייהם בתאונה | בהצהרה מטעם חיל האוויר נמסר כי החיל "מצטער עמוקות על אובדן חמישה אנשי צוות" בתאונה והבטיח תמיכה למשפחות השכולות בתקופה הקשה | צפו בתיעוד המלא (תעופה)