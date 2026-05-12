בית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב הטיל פיצוי כספי משמעותי על ענקית הקמעונאות שופרסל לאחר שנקבע כי התנהלותה סבלה מרשלנות בולטת במיוחד, אחרי שהמשיכה לשלוח מאות הודעות טקסט שיועדו לאדם אחר למרות פניות חוזרות ונשנות של אזרחית תמימה (בארץ)
מאחורי המסך, כל הודעה תמימה עלולה להפוך לשדה קרב רגשי | היעדר שפת גוף, הנטייה האנושית לפרשנות שלילית והריחוק הדיגיטלי יוצרים "קוקטייל" נפיץ של אי-הבנות | מבט פסיכולוגי על הדרך שבה הממשק הדיגיטלי משבש לנו את התקשורת הבין-אישית - ואיך אפשר בכל זאת לגשר על הפער (פסיכולוגיה)
אלון מאסק מעורר לאחרונה סערה כשהוא מכריז כי גרסת ה-Full Self-Driving החדשה של טסלה מאפשרת שליחת הודעות בזמן נסיעה - אף שהדבר אסור כמעט בכל רחבי ארה"ב | גורמי בטיחות מזהירים מפני סיכון ממשי, בעוד הרגולטורים הפדרליים פותחים בבדיקה מחודשת של מערכת הנהיגה האוטונומית למחצה (רכב)
ברקע פרשת הפצ"רית לשעבר: שופטת בית המשפט העליון דפנה ברק ארז קיבלה עשרות הודעות הטרדה ונאצה לטלפון הנייד שלה | | "תומכת נוח'בות", "לכי עם החברה שלך הבוגדת" - זה רק חלק ממה שנכתב בהן | המשטרה חוקרת (בארץ)
לא עוד הצפה של הודעות ממספרים לא מוכרים – וואטסאפ תבחן הגדלת השליטה בהודעות יוצאות, עם מגבלה חודשית על מספר הפניות שלא נענו | מה בדיוק ישתנה, למי זה ישפיע – ואיך זה אמור להפוך את חוויית השימוש לשקטה יות (סלולר)
לפי גורמים רשמיים במדינה, רוסיה צפוייה לחסום לשימוש את אפליקציית המסרים הפופולרית ובמקומה להשיק אפליקציה אחרת בשם MAX | המהלך הוא חלק ממדיניות הממשלה לנתק כל תלות בשרותים דיגיטלים ממדינות זרות | הצעד עשוי להכינס לתוקפו עד לסוף שנת 2025 (טכנולוגיה)