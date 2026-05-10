האם מותר לעסוק בקבלה מעשית גם כיום? ומה עומד מאחורי הקמעות, עין הרע, הכישופים והדיבוקים? | בפרק חדש של "יתגדל ויתקבל" בהגשת יוסי עבדו, הגאון רבי דניאל ביטון, ראש ישיבה ומייסד מכון "המאור", מציג כתבי יד נדירים של הרמ"ק, האדר"ת ומרן הבית יוסף, חושף את הסיפורים שמאחורי אלפי הספרים ונכנס גם אל עולם הקבלה המעשית • צפו בריאיון המלא (יתגדל ויתקבל)
שפל חדש ביחסי ארה"ב והוותיקן נרשם השבוע, לאחר שהנשיא דונלד טראמפ שיגר מתקפה חסרת תקדים נגד האפיפיור ליאו ה-14 | הנשיא האשים את הפונטיפקס בקידום אג'נדה של "השמאל הרדיקלי" וטען כי עמדותיו בנושאי ביטחון וחוץ מסוכנות לעולם (חדשות בעולם)
מכה אנושה ליוזמת השלום של הנשיא טראמפ: מקסיקו הודיעה על דחיית ההזמנה למועצת עזה בשל אי-שיתוף "מדינת פלסטין". במקביל, הוותיקן מטיל פצצה ומסרב להשתתף במועצה מחשש לניסיון אמריקני לעקוף את האו"ם וליצור מסלול עוקף ללגיטימיות הבינלאומית (בעולם)