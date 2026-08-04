רפורמת הפס הרחב שנכנסה לתוקפה שמה סוף להפרדה בין ספקי האינטרנט לחברות התשתית. מה ישתנה אצל הלקוח ואיך תנצלו את הרפורמה על מנת להוריד את מחיר האינטרנט הקווי בעשרות אחוזים? כל הפרטים על הרפורמה החשובה בהיסטוריית האינטרנט הקווי בישראל
בצעד חריג, פרסמה היום חברת HOT הודעה ברשת החברתית 'פייסבוק' על תקלה בשירותי ה'טריפל' של החברה. בהודעה נכתב: "שלום, ישנה תקלה בשרותי הטריפל באזורים חולון, בת ים, ראשון לציון, ומודיעין, צפי לתיקון התקלה: לאחר צאת כיפור, שירותי הטריפל לא ירדו באופן יזום לציבור לקוחותינו"
ההסתה משתכללת: בסדרת דרמה פפולארית שמשדרת חברת "הוט" מככבת התבטאות ארסית שכולה שנאה נגד המגזר החרדי. בפרק 12 ששודר באחרונה, מתנהל דו שיח בין שתי דמויות בולטות בסדרה. בשלב מסוים, מתבטא אחד הדוברים: "מה אני נראה לך, חרדי, שאני אשכח את התינוקת שלי באוטו?"