בדוח איומים דרמטי שמפרסם המטה ללוחמה בטרור בהולנד, שובצה ישראל לראשונה לצד איראן ורוסיה כמדינה המפעילה השפעה זרה. המהלך מעורר סערה חסרת תקדים, בעוד ירושלים דוחה את ההשוואה על הסף ורואה בכך עיוות חמור של מאבק לגיטימי באנטישמיות (בעולם)
משטרת הולנד, בשיתוף פעולה הדוק עם משטרת ישראל, עצרה אזרח ישראלי בן 32 המתגורר באמסטרדם, בחשד לניהול רשת הברחה בינלאומית. על פי החשד, האיש הבריח כמויות גדולות של סמים מאירופה לישראל וליעדים נוספים, תוך שימוש בשיטות הסלקה מתוחכמות בתוך חבילות דואר תמימות למראה (בארץ)
רשות התחבורה ההולנדית העניקה אישור תקדימי למערכת "Full Self-Driving (Supervised)" של טסלה לאחר תקופת ניסוי ממושכת | המערכת תורשה לפעול במרחב הציבורי החל מהשבוע - אך הרשות מזהירה: "זו אינה נהיגה אוטונומית מלאה, הנהג חייב לשלוט ברכב" (רכב)
מנהיג הימין בהולנד, חרט וילדרס, הגיב במילה אחת בעברית לדברים שפרסם נשיא צרפת עמנואל מקרון בנוגע ללחימה בלבנון | “על ישראל לוותר על מתקפה רחבת היקף ולהפסיק את התקיפות המסיביות, בשעה שכבר מאות אלפי בני אדם נמלטו מן ההפצצות”, קרא מקרון בטוויטר (בעולם)
מוזיאון גוף האדם בהולנד הוא בעצם ענק בגובה 35 מטרים שבולע את המבקרים אל תוך המכונה האנושית המופלאה | משיטוט בתוך פצע פתוח ועד קפיצה על לשון רועשת, החוויה החושית שגורמת להרגיש קטנים בתוך גוף גדול (חדשות בעולם)
הסוף למגבלות ראיה בשדה הקרב: שיתוף פעולה בין בואינג ל-TNO ההולנדית הוליד מכ"ם SAR קל משקל, המעניק לכטמ"מים קטנים יכולות תצפית חסרות תקדים. המערכת תאפשר איסוף מודיעין ברזולוציה גבוהה גם בחושך מוחלט ובתנאי ראות אפסיים ( בעולם)
מספר בני אדם נהרגו בהולנד במהלך חגיגות השנה החדשה, באירועים שהוגדרו על ידי המשטרה המקומית כ"אלימות חסרת תקדים" | במקביל, מבנה היסטורי באמסטרדם עלה בלהבות, מה שהביא לקריסת המגדל בן 50 המטרים | כך "חגגו" באירופה את השנה החדשה (בעולם)
התביעה בהולנד דרשה עונש של עד עשרים וחמש שנות מאסר למוסלמי ובנו, שעל פי החשד הטביעו למוות בת משפחה משום שסברו שהתנהגותה ה“מערבית” מביאה להם חרפה | על גופתה נמצאו סימני חניקה וטביעה, וכחמישים מטר של סרט הדבקה שימשו לכבילתה לפני שהושלכה למים כשהיא עדיין בחיים (בעולם)
החרפת המשבר: לאחר שהממשלה ההולנדית השתלטה על חברת השבבים נקספריה מחשש לדליפת טכנולוגיה לסין, הודיעה השלוחה הסינית כי היא מתנתקת מהנהלת החברה באירופה ותמשיך לפעול עצמאית תחת החוק הסיני | הצעד מעורר חשש לשיבושים חמורים בשרשראות האספקה הגלובליות של שבבים לתעשיית הרכב והאלקטרוניקה (בעולם)
ענף התעופה בישראל חוזר אט אט לשגרה ערב המלחמה, והחל מהיום חברת התעופה ההולנדית KLM חוזרת לפעול בקו תל אביב-אמסטרדם ותחדש את טיסותיה לישראל | המשמעות היא שלנוסעים הישראלים נפתחות מחדש אפשרויות חיבור רבות ליעדים באירופה, אמריקה, אסיה ואפריקה דרך שני נמלי הבית של החברה (תעופה)
מהלך חסר תקדים מציב את חברת הבינה המלאכותית ההולנדית נביאוס בליבת מהפכת הענן הגלובלית, וממנף את התבססותה בשוק באמצעות חוזה שמן עם מיקרוסופט | מניית החברה קפצה ביותר מ-50% בעקבות ההודעה | העסקה תאפשר פריסת תשתיות GPU עבור מיקרוסופט ממרכז נתונים חדש בניו ג'רזי, עם אופציה לעלייה ל-19.4 מיליארד דולר (כלכלה)