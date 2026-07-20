מפרשיית הסרטון שעוררה סערה ב"עזר מציון", דרך הימים כנוער נושר שירות במדי צה"ל בלב מודיעין עילית, ועד לווידוי האישי המטלטל על הדיכאונות והכדורים שהצילו את חייו | משה מנס בשיחה חשופה, כואבת ואירונית עם היוצר החרדי הכי מושחז ברשת | וגם, חסידות גור בת"א והאמת על תעסוקת חרדים (דבר ראשון)
מי אתה הרב אליהו פייבלזון? שעחה נוקבת עם תלמידו | תשעת הימים. הרב יעקב סיני: על הלכות והחמרות לדעת מרן עובדיה והגר"ש אויירבך |המומחה הטכנולוגי על המאבק בין אפל לAI | היוצר ההומוריסטי אבי לוקוב בשיחה אישית ראשונה: הומור, חרטה והאמת הכואבת של נושרי הכוללים (דבר השבוע)
המאבק המשפטי היצרי ביותר בעולם הטכנולוגיה לבין המאבק היומיומי של כולנו מול יוקר המחיה ומחירי הגבינות | המיתוסים על הדיאטה שלנו והתחזיות הדמוגרפיות המטלטלות על עתיד המגזר החרדי | השבוע בתוכנית "דבר השבוע", משה מנס מארח פאנל גדוש בתובנות, חשיפות וגם לא מעט חיוכים (אולפני כיכר)
במסגרת התוכנית הפופולרית "דבר השבוע", הגישו השבוע משה מנס ויוסי חיים מימון את פינת 'לפנצ'יאון' - סיכום חדשות עולמי מזווית חרדית, מושחזת ובעיקר קורעת מצחוק | מנימוסים בצרפת ועד ל"פנים חדשות" בישיבות האשכנזיות | צפו (דבר השבוע)
הדרמה בפונוביץ': האם השופטת "שחטה" את טענת המחבלים? |למה הביקור הנשיאותי היה חשוב לראשי ישיבת חברון |דרעי בהשוואה הזויה בין אוכן למלחמה | טוביה טננבאום הלך לגור בשומרון והגיע לחלוק אתנו את התובנות המקוממות | הטקס החרדי ששבר את הרשת | הפתעה באולפן: חגיגות 40 למגיש (דבר ראשון)
תוכנית "דבר השבוע" מגישה סיכום חדשות הזוי ומשעשע | – העברת סיגריות לתושבי עזה מתחת לאפם של החיילים – וממתי מזמינים ספרדייה לעיריית בני ברק? | משה מנס ויוסי חיים מימון פותחים פה על כל מה שחשוב שנדע (דבר השבוע)
בפינת החדשות המשעשעות מסכמים למענכם אירועי השבוע מהארץ ומהעולם בזווית משעשעת | בני ברק בוחנת רחוב על שם שרה נתניהו | מד״א משנה את צליל הסירנה והציבור מבולבל | משרד החינוך שוקל תמונות מנהיגים בכיתות | יהדות התורה מתפצלת, אייכלר חוזר לממשלה והמתח הפוליטי גובר | מסכמים: יוסי חיים מימון ומשה מנס | צפו (דבר השבוע)
בפינת החדשות הלא מצחיקות מסכמים למענכם חדשות מהארץ ומהעולם בזווית משעשעת | אסיר עולם התורה זוכה לכבוד גדול | ערבים מתנכלים לשטיבל של חסידות 'גור' | וסיכום חטיפת הנשיא הוונצואלי | צפו ב'לפאנצ'יאון' (דבר השבוע)
פאנל 'החרדים העובדים' ואיך הם מתמודדים עם גזירת הגיוס, המצב הכלכלי ופגעי הטכנולוגיה | האוכל שיסתום לכם את התאבון ויעזור לכם לרדת במשקל בקלות | האיש שלוקח אבני ענק והופך אותן לחפצים שימושיים בבית | למה האמריקאים רוצים רק ספרדים? | והחורבה שהופכת לארמון • צפו במגזין (דבר השבוע)
משה מנס ויוסי חיים מימון מסכמים עבורכם את החדשות מהארץ ומהעולם בזווית מעט אחרת | מוטק'ה בלוי בהצעה מיוחדת לזמרים חרדים | מי צריך כרטיס זהב בקופות החולים? | וסיכום המריבה בין יהדות התורה לש"ס | לפאנצ'יאון • צפו (דבר השבוע)
היום במגזין הווידיו של כיכר השבת: ראיון עומק עם המנחה הפופולרי יוסי סרגובסקי שמשתף איך הגשים את החלום והשבוע הגיש תוכנית ששברה את שיאיי הצפייה | לפנצ'און עם כל החדשות מוגשות בצורה צינית ועצבנית | מעריב של מוצ"ש | סיכום הכותרות עם נריה סעדיה | וגם רץ ברשת עם אוסף נגני רחוב מפתיעים ומרגשים (דבר השבוע)
איתמר בן גביר בהצעה דרמטית לכלא חדש למחבלים המוקף ב..תנינים | בני משפחה בריטית העלו נוסעת ללא רוח חיים למטוס וישלמו על כך ביוקר | לאן ילכו החיילים המשרתים בגלי צה"ל | התשובה של חב"ד לחברת מועצת העיר תל אביב שביקשה להעיף אותם מהעיר | ולמה האיראנים יורדים על ראש הממשלה נתניהו? | לפאנצ'יאון • צפו (דבר השבוע)
אחיו של חמי ארלינגר בראיון דומע על השטותניק הכי מצחיק וספונטני אבל עם עקרונות וערכים של ברזל • ראיון עם מתנדב זק"א שעזב הכל וטס לאוסטרליה שעונה לביקורת, מספר לנו על קליע ש-500 שוטרים חיפשו והם מצאו | ואיך מסבירים לגוי שחייבים לקבור את הדם? | וגם: סיכום שבוע רציני וחדשות ציניות: בן גביר והתנינים, גל"צ ונשיא סוריה וטיסת הגופה של איזיג'ט (דבר ראשון)
המכנה המשותף בין הכיפה של בנט ופוליטיקה | האם בקרוב נשלם ארנונה על הפקקים? | בג"צ פוסל את השופט המזרחי בטענות שונות ומשונות | ויז'ניץ בחתונה שהפכו ל'מרביצי'. ואת מי תפסה המשטרה הצבאית באופקים? | לפנצ'און- צפו (דבר השבוע)
מגזין הווידאו של 'כיכר השבת' למוצאי שבת: מהדורת 'חדשות השבוע', איצלה כץ עם 'מעייריב' ויוסי חיים מימון עם 'לפנצ'און' - בטיבול בהומור שחור | וגם: האלימות בויז'ניץ ואיך המשטרה לא מוצאת קצה חוט? | ריאיון השבוע: אנדוקרינולוג מומחה מבית החולים רמב"ם עם תמונת המצב המדאיגה של הסכרת, המחירים הכבדים והאם יש דרך לעצור את התסמינים? | צפו (דבר השבוע)