הרשות לניירות ערך פתחה בחקירה גלויה נגד איש העסקים חיים ליב קפלן בחשד להונאת משקיעים חרדים בהיקף של מעל 200 מיליון ש"ח. המיזם המבטיח לכריית זהב באתיופיה התגלה כפירמידה משומנת, תוך התעלמות מוחלטת מהוראות הרשות לעצור את הגיוס (בארץ)
הרשות לניירות ערך פתחה בחקירה גלויה בפרשיית ההשקעות במכרות הזהב | אברכים רבים מישכנו את דירתם היחידה | תמיכת ועידוד של רבנים שלא תמיד הבינו את הסיכון | הפעילות של הפורום להגנת הצרכן החרדי והמעבר לשלב הגלוי של החקירה | סימי ספולטר בראיון מקיף על הסיפור ההזוי הזה | החברה דוחה את ההאשמות. לדבריהם: התיק ייסגר לאחר שיתבררו העובדות (דבר ראשון)
הנוכל שהתחזה לבעל מלון המארח מפונים וגזל במרמה מעל 2.7 מיליון ש"ח נשלח לעשור מאחורי סורג ובריח | השופטת דורית סבן נוי תקפה בחריפות: "ניצל ציניות בזמן מלחמה כדי להפיק רווח אישי על גבם של הקורבנות" (פשע ופלילים)
איש התקשורת יענקלה פרידמן בראיון כאוב ונוקב על מכת השעה בציבור החרדי: מהסכנות החמורות שבקניית דירה עם שלושה שותפים, דרך אשליית הקרקעות החקלאיות ועד הניצול הציני של גדולי ישראל במודעות הפרסום | "בביזנס מדברים במספרים, לא בסיומי מסכתות" (דבר ראשון)
אמנות הנוכלות צועדת יחד איתנו משחר ההיסטוריה, אך ישנם סיפורים יוצאי דופן בקני מידה עולמי | כיצד הצליחו נוכלי-על לאורך הדורות למכור נכסים לאומיים, להמציא מדינות דמיוניות ולגלגל מיליארדי דולרים על בסיס שקרים בלבד? | מוויקטור לוסטיג ועד ברני מיידוף - מהו המפתח הגורם גם להונאות הגדולות ביותר להראות הגיוניות בעיני בני אדם? | פֹּעַל אוֹצָרוֹת בִּלְשׁוֹן שָׁקֶר (מגזין כיכר)
שירות ניקיון חינמי נשמע כמו הפתרון המושלם ליומיום העמוס, אבל הסטארט-אפ בארה"ב הופך את הדירה למעבדת אימונים פולשנית לרובוטים| בעוד הבית שלכם הופך למבריק, המצלמות שעל ראשי המנקים שואבות כל פרט מהבית וכבר מעוררות סערה ברשת (חדשות בעולם)
רצף של 11 ניסיונות העברה חשודים ביום אחד לא הדליק נורה אדומה במערכות האבטחה. בית המשפט קבע כי הבנק התרשל כשאישר העברת ענק מחשבון חברה תוך שימוש בשאלות זיהוי פשוטות, ויחזיר לה 225 אלף שקל למרות רשלנות הלקוחה (כלכלה בארץ)